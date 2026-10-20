قوانین صدور مجوز دکه ها و کیوسک ها مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس سلیمانی در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد رشد بی‌رویه کیوسک‌ها و دکه‌ها در سطح شهر، اظهار کرد: مجوز این دکه‌ها برای عرضه و توزیع مطبوعات و مجلات بوده است ولی با کاهش تعداد مجلات، کاربری دکه‌ها و کیوسک‌ها به عرضه اقلام تغییر یافته است.

سلیمانی با بیان اینکه برخی شهروندان خواستار دریافت مجوز کیوسک شدند، خاطرنشان کرد: وقتی به آنها می گوییم اجازه صدور مجوز دکه و کیوسک وجود ندارد این سوال را مطرح می کنند که چرا در فضایی دیگر مجوز صادر شده است؟ البته حق دارند. لذا باید قوانین در این زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه اضافه شدن دکه‌ها ممنوع است، گفت: هر دکه‌ای اضافه شده ممنوع است و می‌توانیم به شرکت ساماندهی مشاغل بگوییم با این تخلف برخورد کنند؛ مگر اینکه جابجایی صورت گرفته باشد.

وی افزود: جابجایی هم شرایطی دارد؛ همه دکه‌ها می خواهند به خیابان ولیعصر و انقلاب منتقل شوند و این موضوع شدنی نیست. تقاضای ما این است که مردم ، یا عزیزان جانباز و ... درخواست واگذاری مجوز دکه نداشته باشند. شورا و قانون قوه قضاییه بر این تأکید دارد که دکه ای اضافه نشود؛ چه بسا برخی دکه ها بر اساس وضعیت معابر باید برچیده شوند.

چمران گفت: از شرکت ساماندهی رسماً می‌خواهم که با تخلفات در این زمینه برخورد کنند. به هیچ عنوان دکه جدیدی نباید به شهر اضافه شود. متأسفانه هم شاهد فعالیت دکه ها هستیم و هم پیاده‌روها به غذاخوری تبدیل شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: برخی شهروندان از این موضوع به شدت گلایه مند هستند. برخی رستوران ها و جگرکی ها معابر را مسدود کرده اند و افراد باید از مسیر تردد کنند. اگر کسانی این کار را می کنند ما نباید تقلید کنیم. معابر آنها وسیع است و برای آن کرایه می پردازند اما اینجا چند صندلی در معبر کم عرض قرار می دهند و برای مردم مشکل ایجاد می کنند.