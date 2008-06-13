کوثری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر زندگینامه آیزایا برلین را در دست ترجمه دارم. این کتاب نیز جزء مجموعه آثاری از این اندیشمند است که توسط نشر ماهی به چاپ می رسد.

این مترجم از کتاب دیگر خود "باغ همسایه" (نوشته خوزه دونوسو، نویسنده شیلیایی) نیز یاد کرد که قرار است از سوی نشر آگه منتشر شود ولی هنوز مجوز چاپ نگرفته است.

کتاب "ریشه‌های رمانتیسم" (نشر ماهی) مجموعه‌ ای از سخنرانی‌های آیزایا برلین درباره‌ رمانتیسم بود که هنری هاردی - شاگرد برلین - آن را تنظیم کرده بود.

برلین فیلسوف سیاسی و مورخ در زمره برجسته ترین نظریه پردازان سیاسی معاصر در باب مفهوم «آزادی» به شمار می آمد. نکته مهم در مورد او این بود که لیبرالیسمی که وی در نظر داشت متاثر از لیبرالیسم به اصطلاح خوشبینانه «جان استوارت میل» نبود و کاملا تحت تاثیر لیبرالیسم بدبینانه متفکران روس قرار داشت.