تارانتینو کارگردان محبوبش را معرفی کرد: خودم و فینچر!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، کوئنتین تارانتینو معمولاً فیلمسازان معاصر را در سطح خودش نمی‌بیند، اما در این میان انگار دیوید فینچر تنها استثناست.

این کارگردان که به تازگی در معرفی و تبلیغ فیلم «ماجراجویی‌های ناگوارِ بیشترِ کلیف بوث» صحبت می‌کرد، بالاترین تعریف ممکن را از فینچر کرد و گفت: فینچر کارگردان محبوب من است، البته به جز خودم.

این «به جز خودم» یعنی او دقیقاً همان کوئنتین تارانتینوی همیشگی است.

«ماجراجویی‌های ناگوارِ بیشترِ کلیف بوث» فیلمی است که بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم تارانتینو و کارگردانی دیوید فینچر ساخته شده و دنباله‌ای بر فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» است و ماجراهای کلیف بوث با بازی برد پیت را دنبال می‌کند.

تارانتینو پیش از این فیلم‌های «زودیاک» و «شبکه اجتماعی» را شاهکار خوانده و سال پیش هم مثل یک هوادار دوآتشه از فیلم «قاتل» فینچر تعریف کرد و آن را شاهکار و یکی از بهترین آثاری دانست که در این دهه دیده است.

این در حالی است که حتی ایده قرار گرفتن فینچر روی صندلی کارگردانی «ماجراجویی‌های ناگوارِ بیشترِ کلیف بوث» هم از طرف تارانتینو نبود. او در واقع به این نتیجه رسیده بود فیلمنامه را کنار بگذارد و ساخت آن را فراموش کند، چون باور داشت این آن فیلم دهمی که می‌خواهد بسازد نیست.

در این میان اما برد پیت نقش واسطه را ایفا کرد. در این مورد تارانتینو گفت: وقتی برد پیشنهاد داد و گفت نظرت چیه دیوید کارگردانی‌اش کنه؟، منظورم همان برد پیت است، همان کلیف بوث، گفتم؛ اگه فکر می‌کنی ممکنه براش جذاب باشه، چرا که نه! بعد دیوید فیلمنامه را خواند، خوشش آمد، با هم نشستیم و صحبت کردیم؛ واقعاً یک همکاری ایده‌آل و آسمانی بود.

در همین مصاحبه، تارانتینو قانونِ «ساخت تنها ۱۰ فیلم» را که برای خودش گذاشته به عنوان «یک راه گریزِ لغزنده و چرب‌ونرم» توصیف کرد! او ابتدا قصد داشت پس از کنار گذاشتن پروژه «منتقد فیلم»، خودش کارگردانی «کلیف بوث» را بر عهده بگیرد. به گفته رابرت ریچاردسون (مدیر فیلمبرداری)، تعهد برد پیت به فیلم «F۱» باعث تأخیر در پیش‌تولید شد و همین زمانِ اضافه باعث شد تارانتینو فکر کند که آیا واقعاً می‌خواهد این اثر، آخرین فیلمش باشد یا نه و بقیه ماجرا هم که دیگر مشخص است.

تارانتینو در این مصاحبه شفاف‌ترین توضیحی را که تا به حال درباره موضوع این فیلم شنیده شده ارائه کرد و در حالی که تاکنون نتفلیکس به شدت مانع توضیح بیشتر درباره این فیلم شده است، گفت: داستان فیلم در سال ۱۹۷۷ می‌گذرد، هشت سال پس از وقایع «هالیوود» که در فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» گذشت؛ حالا کلیف دیگر چندان درگیر کارهای بدلکاری نیست و به جای آن کارهای متفرقه و گوناگونی انجام می‌دهد که به تأمین مخارج زندگی‌اش کمک می‌کند. اگر هم افرادی در صنعت هالیوود پایشان به کارهای خلاف یا خطرناک باز ‌شود و به دردسر بیفتند، کلیف همان کسی است که می‌تواند آنها را نجات دهد.

در این فیلم دیوید فینچر تیم همیشگی خود را به کار گرفته، با این تفاوت که اریک مسراشمیت جایگزین ریچاردسون به عنوان فیلمبردار شده است.

طبق گزارش‌ها، بودجه فیلم بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است و الیزابت دبیکی، اسکات کان، کارلا گوگینو، یحیی عبدالمتین دوم، پیتر ولر، هولت مک‌کالانی و تیموتی اولیفانت در کنار برد پیت در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

این فیلم از ۲۵ نوامبر (۴ آذر) در سینماهای آی‌مکس اکران خواهد شد.