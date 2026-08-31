اکران محدود برای فیلم جدید فینچر؛ نتفلیکس در فکر فروش در گیشه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، آخرین اخبار مربوط به «ماجراهای عمدتا ناگوار کلیف بوث»، با بازی برد پیت، نوشته کوئنتین تارانتینو و به کارگردانی دیوید فینچر، حاکی از آن است که این فیلم به طور غیرمعمول راهی سینماها خواهد شد و اکرانی محدود خواهد داشت.

گفته شده نتفلیکس این فیلم را به صورت انحصاری در فرمت آیمکس اکران می‌کند و هیچ نمایشی در سینماهای استاندارد یا فرمت بزرگ (PLF) برای آن درنظر گرفته نشده است. به این ترتیب این فیلم با وجود سازندگانش که یک تیم برجسته هستند، تنها در حدود ۳۵۰ پرده در آمریکا اکران خواهد شد.

در ضمن پرده‌های آیمکس هم از آنجا به این فیلم اختصاص یافته که برای «نارنیا» ساخته گرتا گرویگ در نظر گرفته شده بود اما پس از به تعویق افتادن آن فیلم، حالا نصیب این فیلم شده است.

انگیزه‌های نتفلیکس با استودیوهای سنتی متفاوت است زیرا در فکر افزایش فروش در سینماها نیست چون مقصد نهایی نتفلیکس است و به این ترتیب در عمل درآمد گیشه و امکان تماشای فیلم فدای مدل کسب‌وکار مبتنی بر پخش آنلاین می‌شود.

در عین حال این سوال وجود دارد که مخاطبان برای فیلمی که برمبنای صحنه‌های عظیم ساخته نشده است، آیا به فکر تماشا در پرده آیمکس خواهند بود؟

فینچر هم ظاهرا از ابتدا علاقه خاصی نداشت که فیلمش در سینماها اکران شود و به همین دلیل فشاری از سوی وی بر نتفلیکس اعمال نخواهد شد. این فیلم نخستین اثر سینمایی فینچر پس از «دختر گمشده» (۲۰۱۴) خواهد بود که اکران عمومی دارد و دیگر فیلم‌هایی که در این فاصله ساخته همه به صورت آنلاین از نتفلیکس پخش شدند.

طنز ماجرا اینجاست که «ماجراهای عمدتا ناگوار کلیف بوث» عناصر یک رویداد سینمایی بزرگ را دارد و کاری از ۳ چهره مهم شامل پیت + تارانتینو + فینچر است و با این حال حضورش در سینماهای آمریکا کمتر از بسیاری از فیلم‌های معمولی خواهد بود.

«ماجراهای عمدتا ناگوار کلیف بوث» دنباله‌ای بر فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» (۲۰۱۹) است و برد پیت که برای ایفای این نقش جایزه اسکار دریافت کرد، بار دیگر نقش کلیف بوث را ایفا می‌کند. از دیگر بازیگران فیلم اسکات کان، الیزابت دبیکی، یحیی عبدالمتین دوم، کارلا گوجینو و هولت مک‌کالانی هستند و داستان این فیلم در سال ۱۹۷۷، هشت سال پس از وقایع فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» رخ می‌دهد.

این فیلم از ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به مدت ۲ هفته به صورت انحصاری در سینماهای آیمکس اکران خواهد شد و پس از آن در ۲۳ دسامبر در نتفلیکس در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.