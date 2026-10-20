شهرداری شهرکرد موفق به دریافت شناسه یکتا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم هاشمی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با هدف ساماندهی معاملات املاک، افزایش شفافیت در نقل‌وانتقالات و پیش فروش واحدهای آپارتمانی، صیانت از حقوق خریداران و کاهش زمینه بروز اختلافات ملکی به تصویب رسیده است و ماده ۱۴ آن، با پیش‌بینی صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی بر اساس نقشه‌های معماری تأییدشده، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

وی افزود: بر اساس الزامات این ماده، فرایند اجرایی از مراجعه متقاضی برای دریافت دستور نقشه آغاز می‌شود و با طی مراحل قانونی، تهیه و تأیید نقشه‌های معماری، ثبت اطلاعات موردنیاز و صدور شناسه یکتای هر واحد ساختمانی ادامه می‌یابد. این فرایند مستلزم هماهنگی میان شهرداری‌، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان، پنجره واحد مدیریت زمین و دفاتر اسناد رسمی است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرداری شهرکرد بیان کرد: برای اجرای این قانون، مراحل فنی و اجرایی موردنیاز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط میان سامانه‌های مرتبط پیگیری و پیاده سازی شد و هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد فرآیند و رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد ادامه داد: در این مسیر، جلسات متعددی در سطوح استانی، منطقه‌ای و کشوری با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این نشست‌ها با هدف تبیین ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی قانون، بررسی الزامات تبادل اطلاعات، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و پیگیری چالش‌های اجرایی شهرداری‌ها شکل گرفت و زمینه را برای پیشبرد عملیاتی این فرایند فراهم نمود.

هاشمی با تأکید بر اهمیت شناسه یکتای ساختمانی تصریح کرد: اختصاص شناسه یکتا مستقل به هر واحد ساختمانی، زمینه شناسایی دقیق‌تر واحدها و شفافیت بیشتر در فرآیند پیش‌فروش و نقل‌وانتقال مربوط به املاک را فراهم می‌کند. تحقق کامل اهداف این قانون نیز به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی و اجرای هماهنگ مراحل قانونی وابسته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری شهرکرد نیز همگام با سایر مراکز استان‌ها، پس از پیگیری مراحل اجرایی و فنی مربوط، موفق به دریافت شناسه یکتای ساختمانی گردید. این اقدام گامی موثر در مسیر اجرای الزامات ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه شهرسازی و املاک به شمار می‌رود. از این پس متقاضیان دریافت پروانه احداث بنا، شناسه یکتا منحصر به واحد های مربوط را دریافت خواهند نمود.