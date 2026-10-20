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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

شهرداری شهرکرد موفق به دریافت شناسه یکتا شد

شهرداری شهرکرد موفق به دریافت شناسه یکتا شد

شهرکرد- سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد گفت: شهرداری شهرکرد موفق به دریافت شناسه یکتا در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم هاشمی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با هدف ساماندهی معاملات املاک، افزایش شفافیت در نقل‌وانتقالات و پیش فروش واحدهای آپارتمانی، صیانت از حقوق خریداران و کاهش زمینه بروز اختلافات ملکی به تصویب رسیده است و ماده ۱۴ آن، با پیش‌بینی صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی بر اساس نقشه‌های معماری تأییدشده، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

وی افزود: بر اساس الزامات این ماده، فرایند اجرایی از مراجعه متقاضی برای دریافت دستور نقشه آغاز می‌شود و با طی مراحل قانونی، تهیه و تأیید نقشه‌های معماری، ثبت اطلاعات موردنیاز و صدور شناسه یکتای هر واحد ساختمانی ادامه می‌یابد. این فرایند مستلزم هماهنگی میان شهرداری‌، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان، پنجره واحد مدیریت زمین و دفاتر اسناد رسمی است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرداری شهرکرد بیان کرد: برای اجرای این قانون، مراحل فنی و اجرایی موردنیاز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط میان سامانه‌های مرتبط پیگیری و پیاده سازی شد و هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد فرآیند و رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد ادامه داد: در این مسیر، جلسات متعددی در سطوح استانی، منطقه‌ای و کشوری با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این نشست‌ها با هدف تبیین ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی قانون، بررسی الزامات تبادل اطلاعات، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و پیگیری چالش‌های اجرایی شهرداری‌ها شکل گرفت و زمینه را برای پیشبرد عملیاتی این فرایند فراهم نمود.

هاشمی با تأکید بر اهمیت شناسه یکتای ساختمانی تصریح کرد: اختصاص شناسه یکتا مستقل به هر واحد ساختمانی، زمینه شناسایی دقیق‌تر واحدها و شفافیت بیشتر در فرآیند پیش‌فروش و نقل‌وانتقال مربوط به املاک را فراهم می‌کند. تحقق کامل اهداف این قانون نیز به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی و اجرای هماهنگ مراحل قانونی وابسته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری شهرکرد نیز همگام با سایر مراکز استان‌ها، پس از پیگیری مراحل اجرایی و فنی مربوط، موفق به دریافت شناسه یکتای ساختمانی گردید. این اقدام گامی موثر در مسیر اجرای الزامات ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه شهرسازی و املاک به شمار می‌رود. از این پس متقاضیان دریافت پروانه احداث بنا، شناسه یکتا منحصر به واحد های مربوط را دریافت خواهند نمود.

کد مطلب 6983901

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