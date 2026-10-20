۲۰ میلیارد برای تکمیل مرکز سلامت «گرجی» ازنا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی بازدید و حمایت روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر به پروژه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت گرجی اختصاص یافت.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته نیز ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص داده شده است که با احتساب اعتبار جدید، مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته در این مدت به ۶۰ میلیارد ریال می‌رسد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ازنا با اشاره به مشارکت مجمع خیرین سلامت شهرستان در اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد مرکز خدمات جامع سلامت گرجی طی ماه‌های آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد