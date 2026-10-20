کشف ادوات صید و پنج قطعه ماهی از صیاد غیرمجاز سد لتیان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر سه ‌شنبه در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک صیاد غیرمجاز در محدوده سد لتیان و کشف پنج قطعه ماهی به همراه تجهیزات ماهیگیری خبر داد.

کرمی با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در جریان گشت‌زنی و کنترل محدوده سد لتیان، یک فرد متخلف را هنگام صید غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، پنج قطعه ماهی از گونه کپورماهیان، یک دستگاه چوب و چرخ ماهیگیری و سایر ادوات صید از این فرد کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با اشاره به پیگیری قضایی این تخلف تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، متهم برای طی مراحل قانونی به دادگاه عمومی لواسان ارجاع شد.

کرمی با تأکید بر ممنوعیت ماهیگیری در محدوده سد لتیان، از شهروندان و گردشگران خواست از هرگونه صید در این منطقه خودداری کنند و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، در حفاظت از منابع آبزی و تنوع زیستی منطقه مشارکت داشته باشند.