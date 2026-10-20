به گزارش خبرنگار مهر، مجید فولادیان، معاون وزیر و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، امروز در جلسه شورای سالمندی استان البرز، با اشاره به پیش‌بینی سالمندی بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ گفت: البرز ظرفیت تبدیل‌شدن به پایلوت ملی سیاست‌گذاری سالمندی و اجرای طرح‌هایی مانند اقتصاد مراقبتی و دهکده‌های سالمندی را دارد.

وی با اشاره به روند تغییر ساختار جمعیتی کشور اظهار کرد: وضعیت جمعیتی ایران، سرعت حرکت به سمت سالمندی و چشم‌انداز جمعیتی استان البرز در افق ۱۴۳۰ در این نشست بررسی شد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ بالای ۶۰ سال داشته باشند، افزود: این تحول جمعیتی ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از امروز را افزایش می‌دهد تا زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز پیش از رسیدن به این مرحله فراهم شود.

اقتصاد نقره‌ای و اقتصاد مراقبتی در دستور کار

معاون وزیر و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تغییر ساختار جمعیتی گفت: باید تهدیدهای احتمالی سالمندی جمعیت به فرصت تبدیل شود و اقتصاد نقره‌ای و اقتصاد مراقبتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

فولادیان با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز برای اجرای برنامه‌های نوآورانه در حوزه سالمندی بیان کرد: البرز می‌تواند به‌عنوان استانی پیشرو و پایلوت در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سالمندی مطرح شود.

وی افزود: دولت از برنامه‌های مؤثر در این حوزه حمایت می‌کند تا طرح‌هایی مانند توسعه اقتصاد نقره‌ای، اقتصاد مراقبتی و ایجاد دهکده‌های سالمندی با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.

شناسنامه سالمندی در قالب داشبورد ملی

فولادیان از برنامه‌ریزی برای طراحی شناسنامه سالمندی در قالب داشبورد ملی خبر داد و گفت: در این طرح، یک شهر کوچک به‌عنوان پایلوت انتخاب شده است تا اطلاعات سالمندان، به‌ویژه افراد بالای ۶۰ سال، به‌صورت نظام‌مند ثبت و مدیریت شود.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و معیشتی، سبک زندگی، الگوی مصرف، بیماری‌ها و داروهای مصرفی سالمندان در این شناسنامه ثبت خواهد شد تا زمینه سیاست‌گذاری دقیق‌تر و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای این گروه فراهم شود.

شناسایی سالمندان پرخطر برای ارائه خدمات هدفمند

معاون وزیر و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تأکید بر اهمیت شناسایی به‌موقع سالمندان پرخطر خاطرنشان کرد: ثبت و مدیریت اطلاعات می‌تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر قرار دارند و ارائه سریع‌تر خدمات موردنیاز به آنان کمک کند.

فولادیان افزود: ارائه هدفمند و برخط خدمات به سالمندان نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌های مختلف کشور است.