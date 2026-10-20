به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی «رخ شیرین» با آثار سودابه مومیوند و با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان هنرهای تجسمی استان لرستان، در نگارخانه شهید هژبر مجتمع هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گشایش یافت.

در آیین افتتاح این نمایشگاه، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مسئول انجمن هنرهای تجسمی و جمعی از استادان و فعالان عرصه هنر حضور داشتند.

این نمایشگاه با همکاری انجمن هنری لرستان برگزار شده و فرصتی برای نمایش آثار و تجربه‌های هنری سودابه مومیوند در زمینه هنرهای تجسمی فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه «رخ شیرین» در ساعات ۱۶ تا ۱۹ به نگارخانه شهید هژبر مجتمع هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مراجعه کنند.