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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مدال نقره آتنا محمدی ها در پرتاب وزنه

مدال نقره آتنا محمدی ها در پرتاب وزنه

آتنا محمدی ها مدال نقره رقابت‌های پرتاب وزنه بانوان در بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات عصر روز دوم رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در پرتاب وزنه بانوان کلاس F۳۳ ایران دو نماینده داشت که آتنا محمدی ها به مدال نقره دست پیدا کرد.
آتنا محمدی ها در این مسابقات با شش نفر رقابت می‌کرد که با پرتاب ۶.۵۸ به مدال نقره این بازی‌ها دست پیدا کرد.

بتول جهانگیری یگر نماینده ایران هم در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶.۴۴ متر در رده چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

مدال طلا و یرنز این مسابقات به ورزشکاران چینی اختصاص پیدا کرد.

کد مطلب 6984164

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