به گزارش خبرنگار مهر، رضا ماهوتی ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر نقش همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های ورزشی و رسانه‌ها در توسعه ورزش اظهار کرد: پیشرفت ورزش استان نیازمند همکاری مجموعه‌هایی است که هرکدام در بخشی از این مسیر مسئولیت دارند و خوشبختانه در دوره اخیر، زمینه تعامل بیشتری میان این مجموعه‌ها فراهم شده است.

وی با قدردانی از مدیران، پیشکسوتان و فعالان ورزشی دوره‌های گذشته افزود: بخشی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های امروز ورزش استان حاصل تلاش افرادی است که در سال‌های گذشته برای توسعه ورزش کار کرده‌اند و اکنون نتایج آن تلاش‌ها در حال نمایان شدن است.

حمایت ماهانه ۲۰ میلیون تومانی از ورزشکاران بازی‌های آسیایی

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین با تشریح برنامه حمایت از ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی گفت: در مرحله نخست، حدود ۴۰ ورزشکار شناسایی شدند و پس از بررسی‌های مرحله‌ای، حمایت مالی از این گروه با هدف کمک به آماده‌سازی آنان در دستور کار قرار گرفت.

ماهوتی افزود: با تصویب استاندار قزوین در شورای عالی ورزش استان، ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای هر ورزشکار در نظر گرفته شد که از طریق هیئت‌های ورزشی به آنان پرداخت شد تا بخشی از هزینه‌های مکمل و آماده‌سازی تأمین شود.

وی با اشاره به اعزام ۱۶ نفر از ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل ورزشی استان به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، نتایج کسب‌شده را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: ورزشکاران قزوینی در این رقابت‌ها چهار مدال نقره کسب کردند.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به روند اعزام ورزشکاران در دوره‌های گذشته، از افزایش تعداد نمایندگان استان در برخی دوره‌ها خبر داد و تأکید کرد: حمایت از ورزشکاران قهرمانی و پیگیری وضعیت آنان همچنان ادامه دارد.

هدف‌گذاری برای رسیدن به ۱۲۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته

ماهوتی با اشاره به کاهش اولیه آمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان اظهار کرد: در ماه‌های ابتدایی سال، آمار ورزشکاران دارای بیمه ورزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داشت؛ موضوعی که بررسی علل آن و برگزاری جلسات تخصصی با هیئت‌های ورزشی را در پی داشت.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، آمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ هزار نفر رسید و به این ترتیب، عملکرد شش‌ماهه سال گذشته پوشش داده شد.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین ادامه داد: هدف‌گذاری استان، افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته به حدود ۱۲۰ هزار نفر تا پایان سال است. تحقق این هدف، علاوه بر گسترش مشارکت ورزشی، می‌تواند در ارزیابی عملکرد استان و بهره‌مندی از حمایت‌ها و اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نیز اثرگذار باشد.

افزایش میزبانی مسابقات کشوری و دعوت‌شدگان به تیم ملی

ماهوتی در تشریح عملکرد ورزشی استان گفت: قزوین در سال ۱۴۰۴ میزبان حدود ۸۰ رویداد و مسابقه کشوری بود و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۷۵ میزبانی در این حوزه ثبت شده است.

وی همچنین از افزایش میزبانی اردوهای تیم ملی و رشد شمار ورزشکاران دعوت‌شده به تیم‌های ملی خبر داد و افزود: در حالی که عملکرد سال گذشته استان در زمینه دعوت ورزشکاران به تیم ملی حدود ۱۱۵ مورد بود، در شش‌ماهه نخست امسال ۱۴۴ مورد دعوت ثبت شده است.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین با اشاره به افزایش شمار اعضای تیم‌های ملی از ۲۵ نفر در سال گذشته به ۶۴ نفر در شش‌ماهه نخست امسال، این روند را نشانه‌ای از ظرفیت رشته‌های ورزشی استان دانست.

وی همچنین از رشد تعداد ورزشکاران مدال‌آور در رقابت‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: عملکرد استان در برخی شاخص‌های ورزشی بهبود یافته و قزوین در ارزیابی‌های مرتبط با مدال‌آوری در جایگاه دهم کشور قرار گرفته است.

تغییر مقررات دوره ریاست هیئت‌های ورزشی

ماهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه هیئت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل جدید در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد و یکی از تغییرات آن، نحوه محاسبه دوره‌های ریاست هیئت‌هاست.

وی توضیح داد: براساس آیین‌نامه جدید، سه دوره چهارساله ریاست ملاک قرار گرفته و دوره‌های قبلی نیز در محاسبه سابقه لحاظ می‌شوند. بر همین اساس، وضعیت برخی رؤسای هیئت‌ها در شهرستان‌ها که دوره‌های مجاز خود را تکمیل کرده‌اند، باید تعیین تکلیف شود.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین افزود: در آیین‌نامه، تبصره‌ای نیز برای تمدید احتمالی یک دوره چهارساله دیگر با نظر وزیر ورزش و جوانان پیش‌بینی شده است.

تلاش برای جذب بخش خصوصی در ورزش حرفه‌ای

ماهوتی با اشاره به محدودیت‌های قانونی حمایت مستقیم دستگاه‌های دولتی از ورزش حرفه‌ای گفت: توسعه تیم‌داری حرفه‌ای نیازمند ورود جدی‌تر بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی با دستگاه‌هایی از جمله امور مالیاتی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده تا زمینه استفاده شرکت‌ها از ظرفیت‌های حمایتی و معافیت‌های قانونی برای ورود به عرصه تیم‌داری ورزشی بررسی شود.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین تأکید کرد: تقویت ورزش حرفه‌ای استان تنها با اتکا به اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و بخش خصوصی، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد شود.

راه‌اندازی باشگاه‌های کم‌هزینه در پارک‌های قزوین

ماهوتی در پایان از اجرای طرح ایجاد فضاهای ورزشی کم‌هزینه در پارک‌ها با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت برخی شهروندان برای استفاده از باشگاه‌های خصوصی، این طرح با هدف فراهم کردن امکان ورزش رایگان یا ارزان‌تر برای مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: براساس طرح پیش‌بینی‌شده، قرار است سازه‌هایی با مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع و سقف سبک در پارک‌ها ایجاد شود و تجهیزات و مربیان مورد نیاز نیز از سوی مجموعه ورزش استان تأمین شوند تا خدمات ورزشی با هزینه‌ای در حدود یک‌سوم نرخ باشگاه‌های خصوصی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین با اشاره به همراهی هیئت‌های ورزشی در اجرای این برنامه، ابراز امیدواری کرد توسعه فضاهای ورزشی در پارک‌ها به افزایش دسترسی عمومی به ورزش و گسترش مشارکت شهروندان منجر شود.