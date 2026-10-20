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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

ظرفیت شمشیربازی استان اردبیل باید احیا شود

ظرفیت شمشیربازی استان اردبیل باید احیا شود

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی گفت: ظرفیت شمشیربازی استان باید احیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست عصر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اردبیل اظهار کرد: شمشیربازی اردبیل ظرفیت دارد که بار دیگر در سطح کشور حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی با اشاره به حضور پیشکسوتانی چون آقای آرامش، آنان را شناسنامه شمشیربازی استان و کشور دانست و بر حمایت اداره کل ورزش و جوانان از ورزشکاران، مربیان و هیئت شمشیربازی استان تأکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با تبریک انتخاب کنعانی به ریاست هیئت شمشیربازی استان با رأی کامل اعضا گفت: همدلی، وحدت و هماهنگی میان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون و هیئت استان می‌تواند به تقویت شمشیربازی اردبیل و حمایت از قهرمانان کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حمایت از قهرمانان افزود: برای ۲۵ نفر از قهرمانان برنامه‌ریزی و مبلغ مشخصی در نظر گرفته شد و در نهایت هشت نفر به مسابقات آسیایی اعزام شدند. مراسم تقدیر این ورزشکاران در تهران و فدراسیون برگزار شد. همچنین از فائزه احمدی که موفق به کسب مدال طلای آسیا شده است، قدردانی می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با اشاره به حضور سه بانوی اردبیلی در بازی‌های آسیایی گفت: برای نخستین بار در تاریخ استان، این تعداد بانوی ورزشکار در بازی‌های آسیایی حضور دارند. ماه گذشته نیز پنج ورزشکار ملی از استان در بازی‌های آسیایی حضور داشتند و شش مدال برای کشور به دست آمد. در مسابقات آسیایی ناشنوایان نیز چهار نفر از قهرمانان استان موفق به کسب مقام شدند.

وی در پایان با قدردانی از رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها و استان، قهرمانان، ورزشکاران، مربیان، اصحاب رسانه و همکاران حوزه ورزش، بر حمایت از ایجاد سالن اختصاصی شمشیربازی، تجهیز سیستم‌ها و تأمین اعتبارات جاری تأکید کرد.

کد مطلب 6984276

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