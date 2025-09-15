به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی عصر دوشنبه در مراسم معارفه امیررضا کنعانی به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان سرعین اظهار کرد: حضور کنعانی با توجه به شغل و تسلطش به شمشیربازی، فرصتی مغتنم برای توسعه این رشته در سرعین است.
وی با تاکید بر سیاست هیئت شمشیربازی استان مبنی بر ایجاد زیرساخت در شهرستانها، افزود: هیئت استان آماده تجهیز و راهاندازی خانه شمشیربازی در هر شهرستانی است که زیرساختهای لازم از جمله سالن مناسب و امکانات حمایتی را فراهم کند.
صباغی با اشاره به تلاش برای راهاندازی دو خانه شمشیربازی در شهرستانها تا پایان سال جاری، ابراز امیدواری کرد که سرعین نخستین شهر در این زمینه باشد.
اکبر عبدلی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین نیز در این مراسم با اعلام حمایت کامل از فعالیت شمشیربازی در این شهرستان، اظهار داشت: شمشیربازی در دو دهه اخیر نشان داده است که رشتهای خاص و قابل احترام است و با توجه به مدالهای متعدد آن، فرصت مناسبی برای ورزش یک منطقه محسوب میشود.
عبدلی ضمن قدردانی از تلاشهای هیئت استان در توسعه این رشته ورزشی، آمادگی ورزش سرعین را برای حمایت و در اختیار گذاشتن زیرساختهای لازم جهت ایجاد خانه شمشیربازی شهرستان اعلام کرد.
وی با اشاره به توریستی بودن و استعداد بالای ورزشی در سرعین، ابراز امیدواری کرد که این دو عامل، آیندهای روشن و پر امید برای شمشیربازی شهرستان و استان رقم بزند.
نظر شما