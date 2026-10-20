جهش شمشیربازی ایران؛ از ۷۰۰ تا ۳۵۰۰ ورزشکار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان، عصر سه‌شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتیم، حدود ۷۰۰ شمشیرباز شناخته‌شده و ثبت‌شده داشتیم؛ امروز بیش از ۳۵۰۰ شمشیرباز در پلتفرم شمشیربازی ثبت شده‌اند که اغلب آن‌ها در برنامه‌های رقابتی ما شرکت کرده‌اند. ممکن است در حوزه بیمه ورزشی تناقض‌هایی وجود داشته باشد، اما آنچه در پلتفرم شمشیربازی ثبت می‌شود، کاربری و رجیستر شده است و شمار آن‌ها به بیش از ۳۵۰۰ شمشیرباز می‌رسد.

شکل‌گیری آکادمی‌های تخصصی شمشیربازی

وی افزود: خوشبختانه اتفاقی که در شمشیربازی افتاده و ما با حساسیت کامل آن را دنبال می‌کنیم، شکل‌گیری آکادمی‌های تخصصی شمشیربازی در استان‌های کشور است. استان‌های تهران، یزد، اصفهان و گیلان پیشگام این حرکت هستند و حتی در خوزستان نیز آکادمی‌های تخصصی شمشیربازی شکل گرفته است. ما از این وضعیت که بخش خصوصی حضور پیدا کرده و به صورت تخصصی در شمشیربازی سرمایه‌گذاری می‌کند، خوشحالیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: امروز شاهد پویایی بسیار خوب لیگ برتر شمشیربازی هستیم؛ بیش از ۴۰ تیم در لیگ برتر ما سرمایه‌گذاری کرده‌اند و لیگ بسیار منظم و قدرتمندی با حضور تیم‌های خوبی مانند سپاهان اصفهان و دانشگاه آزاد برگزار می‌شود.

پورسلمان ادامه داد: خوشبختانه در لیگ برتر و لیگ دسته یک شاهد تیم‌های بسیار قدرتمندی هستیم؛ ۴۰ تیم در لیگ برتر و ۴۱ تیم در لیگ دسته یک حضور دارند. این نشان می‌دهد که لیگ برتر اعتبار خوبی دارد؛ تیم‌هایی که سقوط می‌کنند اعتبار خود را از دست می‌دهند و باید دوباره در لیگ دسته یک تلاش کنند و تیم‌های دسته یک نیز برای پیوستن به لیگ برتر تلاش می‌کنند. سهمیه لیگ برتر خودش اعتبار و ارزشی دارد و امسال خوشبختانه استقلال هم به لیگ برتر ما پیوسته است.

وی افزود: تیم‌هایی مانند سپاهان، چادر اردکان و دانشگاه آزاد و بخش‌های خصوصی مانند آکادمی سرهنگ‌پور و یک تیم بسیار خوب از کرمانشاه در بخش خصوصی در شمشیربازی حضور دارند و شرکت‌های خصوصی نیز علاقه‌مند شده‌اند که در لیگ برتر ما حضور پیدا کنند. این نشان می‌دهد که ریل‌گذاری خوبی در حوزه شمشیربازی برای حضور بخش خصوصی در حال اتفاق افتادن است.

رئیس فدراسیون شمشربازی گفت: امسال نیز خوشبختانه برای دومین سال پیاپی موفق شدیم جشنواره‌های نونهالانمان را برگزار کنیم. همان‌طور که می‌دانید، شمشیربازی یک ورزش زیرساخت‌محور و تجهیزمحور است. ما ۵۰۰ شمشیرباز زیر ۱۵ سال را مجهز به تجهیزات اختصاصی شمشیربازی در این جشنواره شرکت دادیم که مورد توجه وب‌سایت رسمی کنفدراسیون آسیا قرار گرفت و اشاره کرد که نسل نو شمشیربازی ایران در حال ظهور است و ان‌شاءالله بیشتر خواهیم شنید.

تولید و بومی‌سازی پیست شمشیربازی و دستگاه دیجیتال ضرب‌شماری

پورسلمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه اتفاق خوبی که در کشور رقم خورد، تولید و بومی‌سازی پیست شمشیربازی و دستگاه دیجیتال ضرب‌شماری در کشور بود و توانستیم به همه استان‌های کشور پیست و دستگاه را تقدیم و هدیه کنیم. اگر شمشیربازی الکتریک یا روی ۱۰ و ۲۰ بازی نشود، ساخته نمی‌شود و این نقیصه را خوشبختانه توانستیم برطرف کنیم و در کشور به هیئت‌هایمان هدیه کردیم. همه هیئت‌های ما خوشبختانه دارای پیست و دستگاه هستند.

وی تصریح کرد: در بحث بومی‌سازی تجهیزات رقابتی، شمشیر، ماسک و لباس تولید نمی‌شود و ما توانستیم با ایجاد سازوکارهایی وضعیت دسترسی به این تجهیزات را فراهم کنیم. نرخ آن‌ها الان به لحاظ وضعیت ارزی گران است، ولی تلاش می‌کنیم با کمک وزیر محترم ورزش و تفاهم خوبی که با وزارت نفت دارند، تجهیزات رقابتی را نیز وارد کنیم و در اختیار هیئت‌ها قرار دهیم تا در دسترس باشد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی یادآور شد: باید اشاره کنم که در هیئت‌های شمشیربازی کشور، اکثراً دارای سالن شمشیربازی هستند، ولی نمی‌توانیم بگوییم که تخصصی و استاندارد هستند و ان‌شاءالله با کمک مدیران کل محترم که به این ورزش زیبای المپیکی رسیدگی می‌کنند، در کشور شاهد رشد خواهیم بود.

وی در پایان گفت: همان‌طور که از ابتدا تخصصی بود، دو سال است که پاراشمشیربازی را راه‌اندازی کرده‌ایم و تمام موضوعات حرفه‌ای که برای این رشته باید انجام دهیم، به صورت تدوین محتوا کار شده، تمام قوانین آن ترجمه شده و پارا راه‌اندازی شده است. در ۶ ماه گذشته اردوهای تیم‌های ملی‌مان شکل گرفته، مسابقات قهرمانی برگزار شده و به مسابقات پار آسیایی اعزام کرده‌ایم. در بحث مخاطبان، ۷۰ درصد رشد داشته‌ایم؛ ۷۰ درصد خانم‌ها و ۳۰ درصد آقایان. یعنی مخاطب خانم ما بیشتر است و مخاطب سازمان‌یافته ما در هر دو بخش بیشتر خانم‌ها هستند.