حق شناس: گیلان جایگاه دوم تعداد پزشکان کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری استان گیلان در اداره کل آموزش و پرورش رشت، ضمن تبریک به دانشجویان و خانواده‌هایشان اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد تحصیل، دانش و تخصص در خدمت به خلق است.

وی با اشاره به نقش مؤثر خانواده در کسب این موفقیت‌ها گفت: این موفقیت فارغ از مطالعه، سعی و کوشش دانش‌آموزان، با همراهی خانواده‌ها به دست آمده است و جای قدردانی دارد.

استاندار گیلان ضمن تأکید بر تشخیص درست و ایجاد محیط امن برای فرزندان از سوی خانواده‌ها تصریح کرد: کسب این رتبه‌های برتر حاصل مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی صحیح، مدرسه، معلم و محیط سالم بوده است.

حق‌شناس به جایگاه دوم گیلان از نظر تعداد پزشکان در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: از مجموع هزار جراح مغز و اعصاب، ۳۵۰ نفر معادل ۳۵ درصد در گیلان هستند.

وی با اشاره به تاریخ غنی گیلان و وجود مفاخر بزرگ بیان کرد: کوشیار گیلانی، پروفسور سمیعی، پروفسور هشترودی، دکتر آذراندامی و دیگر بزرگان، ریشه‌های علمی و فرهنگی این خطه به شمار می‌روند.

استاندار گیلان ضمن تأکید بر لزوم تأمین امکانات آموزشی برای کسب موفقیت‌های بیشتر خاطرنشان کرد: ایجاد تناسب میان تعداد نام‌آوران گیلانی و قدمت تاریخی این سرزمین در سال‌های آینده، در گرو توجه به تأمین امکانات کافی است.