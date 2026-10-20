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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

زهرا رحیمی به مدال نقره بسنده کرد

زهرا رحیمی به مدال نقره بسنده کرد

تبریز- زهرا رحیمی نایب‌قهرمان پارالمپیک پاریس با کسب مدال نقره به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاراتکواندوکار تیم ملی بانوان ایران، که با کسب ۲ پیروزی به دیدار نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم صعود کرده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف «یوجی لی» از چین رفت.

این مبارزه با برتری رحیمی آغاز شد و نماینده کشورمان با حفظ برتری خود، راند نخست را ۴ بر صفر به سود خود خاتمه داد. در راند دوم و سوم به ترتیب ۴ بر صفر و ۸ بر صفر باخت و به مدال نقره دست یافت.

این بانوی ورزشکار آذربایجان شرقی کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «گواردان» از نپال آغاز کرد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز «رسولوف» از ازبکستان را شکست داد تا به دیدار پایانی صعود کند.

امیرمحمد حقیقت‌شناس، آخرین نماینده ایران در روز دوم مسابقات پاراتکواندو، نیز برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تاکنون توسط زهرا رحیمی و آیلار جامی به دو مدال طلا، پریماه تورانی، مریم عبدالله پور، محمدطاها حسن‌پور و سعید صادقیان‌پور چهار مدال برنز دست یافته است. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازماند.

کد مطلب 6984300

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