به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای پاراتکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور مغولستان در حال برگزاری است، زهرا رحیمی، ملیپوش شایسته کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم، موفق به کسب مدال نقره شد.
رحیمی که پیش از این با درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ در ویتنام به عنوان قهرمانی رسیده بود و در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز مدال نقره را بر گردن آویخته بود، در این دوره از مسابقات با انگیزهای مضاعف برای تکرار موفقیتهای خود روی شیاپچانگ رفت.
این بانوی ملیپوش کشورمان در مرحله نیمهنهایی پاراتکواندو به مصاف «پالشا» از نپال رفت و با ارائه یک نمایش مقتدرانه، در راند اول با نتیجه صفر - صفر (با برتری فنی) و در راند دوم با برتری قاطع ۱۲ بر ۲، حریف خود را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.
در مرحله فینال، رحیمی برای کسب مدال طلا به مصاف «دسمالووا» از قزاقستان رفت. در این دیدار نزدیک، حریف قزاقستانی در دو راند متوالی با نتایج ۸ بر ۴ و ۹ بر ۳ به برتری رسید و نماینده شایسته کشورمان در نهایت به مدال نقره پاراتکواندو بسنده کرد.
