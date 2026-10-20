کاظمی: ۱۱ هزار کلاس درس سال گذشته هوشمند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: در حوزه عدالت فضا و تجهیزات با سرعت خوبی در حال حرکت هستیم و در سال گذشته حدود ۱۱ هزار کلاس درس هوشمند سازی شده و پنج هزار کلاس درس به جدیدترین فناوری‌های روز تجهیز می‌شود و همچنین ۳۰۰ سرور به شبکه «شاد» با هدف ارتقای کیفی این برنامه افزوده شده است.

وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی ادامه داد: هشت هزار فضای ورزشی در حال اضافه شدن به مجموعه فضاها است که سرانه فضای ورزشی را از ۰/۳۸ به ۰/۵۲ مترمربع افزایش می‌دهد و سرانه فضای آموزشی نیز از ۵/۲۰ به ۵/۵۹ مترمربع رسیده و با افتتاح سایر پروژه‌ها تا پایان سال شاخص برنامه هفتم توسعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بهسازی فضاهای آموزشی گفت: ۱۵۰ هزار کلاس درس با حضور گروه‌های جهادی بهسازی و ۲۴ هزار کلاس درس به سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی استاندارد مجهز شده است.

کاظمی با بیان اینکه حرکت عدالت محور از روستاها و مناطق محروم آغاز شده است، افزود: تاکنون هزار مدرسه کانکسی برچیده شده و برچیده شدن بیش از هزار مدرسه سنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از این مدرسه سازها یادگار فرماندهان شهید سپاه هستند، اظهار کرد: دستاوردهای بزرگ این حوزه با مشارکت مردم و خیرین به بار نشسته که جای تشکر فراوان دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای نخستین بار توانمندسازی معلمان در این وسعت در کشور انجام شد، گفت: ۹۵ درصد معلمان با بهترین فناوری‌های روز آموزش دیدند و روش‌های تدریس اصلاح و کلاس‌های تقویتی برگزار شد و آموزش هوش مصنوعی و تحول در برنامه‌های پرورشی محقق شده است.

وی در حوزه توسعه هنرستان‌ها نیز تصریح کرد: دوره‌ای بی‌سابقه را پشت سر گذاشتیم و ۸۰۰ هنرستان به مجموعه هنرستان‌های کشور اضافه شد و شاخصی که پایان برنامه هفتم برای آن ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود با جهشی از ۴۲/۵ به نزدیک ۴۷ درصد رسید.

کاظمی افزود: در همین شرایط جنگی میانگین معدل دانش‌آموزان در سراسر کشور ۱/۱۵ نمره افزایش یافت که ۱/۳۰ نمره آن مربوط به مدارس دولتی بود و این نشان‌دهنده موفقیت بی‌نظیر مدارس دولتی است.

وی با اشاره به دستاوردهای المپیادهای علمی گفت: در سال‌های گذشته ۱۱ مدال طلا آخرین رکورد ما بود اما امسال رکورد ۱۸ مدال طلا به دست آمد و در المپیاد هوش مصنوعی نیز دانش‌آموزان ایرانی برای نخستین بار بر سکوی نخست جهان ایستادند و مدال طلا کسب کردند.

وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت و مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: با طراحی ساز و کاری با همکاری نمایندگان مجلس و به‌ویژه حاجی‌ بابایی گام‌های ارزنده‌ای برای تسویه مطالبات، اجرای رتبه‌بندی، به‌روزرسانی پاداش‌ها و پرداخت حق التدریس‌ها برداشته شده و میانگین نرخ حق‌التدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ۲.۵ میلیون ساعت حق‌التدریس در حال پرداخت است.

وی با اشاره به فوق‌العاده‌های ویژه مدیران واحدهای آموزشی، مناطق محروم، صعب‌العبور و عشایر خاطرنشان کرد: معیشت معلمان صرفا به حقوق محدود نمی‌شود و بسته جامع معیشتی شامل مسکن، بیمه، ایاب‌وذهاب و مزایای رفاهی با همراهی مجلس شورای اسلامی در بودجه دنبال می‌شود.

کاظمی با تاکید بر موضوع تقویت هویت ملی و دینی گفت: با توجه به توطئه‌های دشمنان مهمترین وظیفه ما تقویت هویت ملی و دینی فرزندان این مرز و بوم است و توجه به ارزش‌های دینی، انقلابی، نماز و نمادهای هویتی نظیر پرچم و وطن در دستور کار جدی مدارس قرار دارد و نمایشگاه‌های بزرگی در این زمینه در سطح مدارس کشور برپا خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همه این دستاوردها در بدترین و سخت‌ترین شرایط کشور در دولت چهاردهم نصیب ما شده است و جا دارد از شخص رئیس‌جمهور، هیئت دولت و استانداران قدردانی کنم.

وی در پایان با اشاره به پروژه‌های عمرانی و افتتاح‌های انجام‌شده در همدان و اسدآباد، از همکاری وزارت راه و شهرسازی، استاندار و نمایندگان مجلس در زمینه تامین زیرساخت‌های مسکن ملی قدردانی کرد و افزود: ساخت ۶ باب مدرسه از سوی وزارت راه و شهرسازی در کنار ۲ باب مدرسه حیات طیبه توسط آموزش و پرورش در شهرک‌های مسکونی جدید با کمک اعتبارات مولدسازی و نمایندگان محترم کلنگ‌زنی خواهد شد تا رفاه و آسایش آینده‌ سازان ایران اسلامی فراهم شود.