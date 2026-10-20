جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در همدان اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی فرد عصر سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان همدان ضمن قدردانی از حمایت‌های مجموعه انتظامی از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: همراهی دستگاه‌های مسئول با بخش صنعت، معدن و تجارت، بستر را برای فعالیت موثرتر سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های توسعه‌ای فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش توسعه اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی علاوه بر رونق اقتصادی آثار مثبتی در تحکیم بنیان خانواده و ارتقای امنیت اجتماعی دارد و تسهیل صدور مجوزها و جذب سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی صمت همدان، جلوگیری از خام فروشی است و با توجه به ظرفیت قابل‌توجه استان در حوزه سیلیس برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش این ماده معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی با جدیت پیگیری می‌شود و طرح‌های جدیدی در حوزه صنایع معدنی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در دست اقدام است.

وی از پیگیری توافق‌نامه‌ای برای اجرای یک پروژه بزرگ در حوزه تولید فیبر نوری خبر داد و گفت: مراحل نهایی هماهنگی و توافق این پروژه در حال انجام است.

مروجی فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مجموعه انتظامی در برگزاری انتخابات صنفی و تشکلی استان بیان کرد: برگزاری انتخابات قانونمند و سالم زمینه تقویت تشکل‌ها و ساماندهی بهتر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است.

وی در پایان با تاکید بر آمادگی مجموعه صمت برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید فراهم کردن بستر مناسب برای تولید، اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و توسعه همه‌جانبه استان همدان باشد.