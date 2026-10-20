فعالیت بیش از ۵۰۰ باشگاه ورزشی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر مهر، جلال رستمی عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با تأکید بر حمایت از قهرمانان، تقویت باشگاه‌داری، توسعه زیرساخت‌ها و توجه به استعدادهای مناطق محروم، استفاده از ظرفیت قانونی یک درصد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین راه تأمین منابع مالی ورزش استان دانست و گفت: اجرای این ظرفیت می‌تواند سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش ایلام کمک کند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان گفت: موفقیت‌های ورزش استان حاصل همکاری مجموعه‌ای از نیروهاست. از کارکنان و نگهبانان اماکن ورزشی تا معاونان و کارشناسان ستادی، همه برای ارائه خدمات بهتر به جامعه ورزش تلاش می‌کنند.

رستمی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین منابع مالی ورزش استان را استفاده از ظرفیت قانونی اختصاص یک درصد اعتبارات عمرانی و تملک دارایی دستگاه‌های اجرایی دانست.

وی توضیح داد: بر اساس سازوکار مورد اشاره، این اعتبار میان ورزش دستگاه مربوط، آموزش‌وپرورش و اداره کل ورزش و جوانان تقسیم می‌شود. سهم هر بخش به‌ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد است.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام افزود: اجرای این ظرفیت قانونی می‌تواند سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش استان کمک کند. استاندار ایلام نیز پیگیری این موضوع را در دستور کار دارد و اداره کل ورزش و جوانان برای جلب مشارکت دستگاه‌های دارای اعتبارات عمرانی مناسب، از جمله حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رایزنی می‌کند.

رستمی با اشاره به سابقه درخشان ورزش ایلام در دهه‌های گذشته گفت: استان ایلام در رشته‌هایی مانند هاکی، کاراته، تکواندو، دوومیدانی و وزنه‌برداری قهرمانان ارزشمندی به ورزش کشور معرفی کرده است. با این حال، برخی رشته‌ها در سال‌های اخیر افت کرده‌اند و برای بازگشت به جایگاه گذشته، به برنامه‌ریزی منسجم نیاز دارند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ باشگاه ورزشی در استان، باشگاه‌داری اصولی و استعدادیابی را از اولویت‌های مدیریت ورزش دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام درباره رشته هاکی نیز اظهار کرد: تیم هاکی استان با وجود محدودیت‌ها، دوباره در رقابت‌های لیگ برتر حضور یافته و در مرحله نخست جایگاه دوم را کسب کرده است. امیدواریم با فراهم شدن شرایط میزبانی در دور برگشت، زمینه موفقیت بیشتر این تیم فراهم شود.

رستمی همچنین بر ضرورت تقویت رشته‌های کاراته و تکواندو تأکید کرد و گفت: افت عملکرد برخی رشته‌ها نشان می‌دهد که باید استعدادیابی، پرورش ورزشکاران نوجوان و برنامه‌ریزی هیئت‌های ورزشی را جدی‌تر دنبال کنیم.

وی حمایت مالی از قهرمانان را یکی از رویکردهای جدید اداره کل ورزش و جوانان استان عنوان کرد و گفت: حمایت از ورزشکاران نباید فقط پس از کسب مدال انجام شود. قهرمانان برای حضور موفق در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، به پشتیبانی پیش از اعزام نیز نیاز دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام با تبریک صعود تیم فوتبال نفت و گاز غرب، بر نقش شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در توسعه ورزش استان تأکید کرد.

وی گفت: شرکت‌های اقتصادی استان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه و تشکیل تیم‌های نوجوانان و جوانان، زمینه پرورش بازیکنان مستعد را فراهم کنند. این رویکرد در آینده به تقویت تیم‌های باشگاهی و معرفی بازیکنان به تیم‌های ملی کمک می‌کند.

رستمی با قدردانی از سابقه فعالیت تیم پالایش گاز بانوان ایلام نیز اظهار کرد: استمرار حضور این تیم در رقابت‌ها طی ۱۶ سال گذشته، زمینه رشد ورزش بانوان را فراهم کرده است. مسئولان باید از این تجربه حمایت کنند و برای حفظ جایگاه تیم در مسابقات برنامه داشته باشند.

رستمی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی گفت: استعدادهای ورزشی فقط در مراکز شهری حضور ندارند. بسیاری از قهرمانان کشور از روستاها و مناطق دورافتاده برخاسته‌اند و برای رشد به امکانات، مربیان و حمایت مستمر نیاز دارند.

وی شهرستان هلیلان و برخی مناطق کم‌برخوردار استان را نیازمند توجه بیشتر دانست و افزود: رشته‌هایی مانند کشتی، تکواندو و دوومیدانی در این مناطق ظرفیت بالایی دارند. اداره کل ورزش و جوانان باید با توسعه امکانات و اجرای برنامه‌های استعدادیابی، فرصت رشد را برای جوانان این مناطق فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام همچنین به موفقیت ورزشکاران ملکشاهی و دیگر شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: تجربه قهرمانان بومی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق مختلف استان می‌تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی را یکی از چالش‌های اداره اماکن ورزشی استان دانست و گفت: اداره کل ورزش و جوانان ایلام ۱۶۳ کارمند دارد و ۱۷۴ مکان ورزشی را مدیریت می‌کند. بسیاری از این اماکن برای نگهداری و ارائه خدمات مطلوب به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند.

وی درباره شایعات مربوط به استخدام‌های جدید توضیح داد: نیروهایی که در دوره گذشته جذب شده‌اند، در آزمون استخدامی شرکت کرده و مراحل قانونی جذب را طی کرده‌اند. هرگونه استخدام جدید نیز باید بر اساس مجوزهای قانونی و از مسیر آزمون انجام شود.