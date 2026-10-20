به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی برای آگاه‌سازی عمومی درباره سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات آماری دقیق و قابل اتکا، اساس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مؤثر است، اظهار کرد: شناخت واقعیت‌های موجود، نیازها و اولویت‌های شهرستان، مستلزم دسترسی به آمار صحیح است تا برنامه‌های توسعه‌ای بر مبنای اطلاعات معتبر تدوین و اجرا شوند.

فرماندار میاندورود با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اهداف و ضرورت اجرای سرشماری افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تبیین ابعاد مختلف این طرح، زمینه آگاهی شهروندان و مشارکت آگاهانه آنان را فراهم کنند.

بابایی لولتی همچنین نقش مدارس را در انتقال مفاهیم آموزشی و فرهنگ‌سازی اجتماعی مهم دانست و گفت: مدیران مدارس، معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند با اطلاع‌رسانی هدفمند، نقش مؤثری در آشنایی خانواده‌ها با اهمیت سرشماری داشته باشند.

وی ادامه داد: انتقال پیام‌های آموزشی از محیط مدرسه به خانواده‌ها، به افزایش شناخت عمومی و تقویت همکاری مردم در اجرای این طرح کمک می‌کند.

فرماندار میاندورود در پایان بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای اطلاع‌رسانی و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری شهروندان شد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن از یکم تا سی‌ام آبان‌ماه به مدت یک ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود.