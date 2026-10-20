معامله ۲۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۶۹۰ میلیارد تومان در مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران با عرضه ۳۵ کیلوگرم شمش استاندارد برگزار شد که در جریان آن، ۲۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۶۹۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.

بر اساس آمار اعلام‌شده، میانگین قیمت هر شمش طلا در این حراج ۳۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان بود. فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا و سکوهای برخط فروش طلا، خریداران شمش در این جلسه بودند.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، در ۱۸ جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، مجموعاً ۸۷۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان معامله شده است.