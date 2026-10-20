به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، محمدراشد مدرس گرجی مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: همچنین با اجرای عملیات درزگیری و لکه‌گیری ۶۲۵۷ کیلومتر - باند از محورهای مواصلاتی، علاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های زیرین راه و ترمیم زودهنگام آسیب‌های سطحی، بستر تردد روان و ایمن‌تر کاربران جاده‌ای فراهم شده است.

وی از احداث ۳۰۵ دستگاه پل و آب‌رو در سال جاری با هدف ارتقاء هدایت ایمن آب‌های سطحی، تداوم جریان تردد، پایداری شریان‌های جاده‌ای در برابر چالش‌های محیطی و جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب به سطح جاده‌های کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه ادامه داد: همچنین پیش از آغاز فصل بارش‌ها و با تعمیر و نگهداری ۲۰۲۸ دستگاه پل بزرگ و کوچک در سطح راه‌های کشور، آمادگی لازم برای هدایت روان‌آب‌ها و جلوگیری از اختلال در تردد کاربران جاده‌ای در زمان بارش‌ها ایجاد شده است.

مدرس گرجی افزود: نگهداری، تعمیر و مقاوم‌سازی ۹۱۳۵ متر تونل و احداث و بهسازی بیش از ۹۴ هزار کیلومتر کنارگذر تونل و پل از دیگر اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری است.

وی تأکید کرد: از سویی تعمیر و نگهداری ۱۳ هزار و ۱۳۸ متر دیوار حائل موجب می‌شود این سازه‌های مستحکم با صیانت از حریم راه‌ها، از بروز حوادث و انسداد مسیرها جلوگیری کرده و بستر مناسبی را برای ترددی ایمن و پایدار مسافران در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور فراهم می‌کنند.