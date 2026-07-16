ساماندهی و ارتقاء کیفی آسفالت تولیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی محمدراشد مدرس گرجی سرپرست دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به برگزاری نشستی تخصصی فرآیند صدور گواهینامههای صلاحیت فنی کارخانجات آسفالت سطح کشور، اظهار کرد: کیفیت و سلامت فنی کارخانجات آسفالت نقش بسیار مؤثری در زنجیره تولید آسفالت مصرفی در سطح راههای کشور ایفا میکند.
وی بیان کرد: از سویی با توجه به اهمیت ساماندهی کارخانجات تولید آسفالت فعال در کشور بر اساس آخرین الزامات فنی سازمان برنامه و بودجه، بررسی فرآیند صدور گواهینامههای صلاحیت فنی کارخانجات آسفالت میتواند در ارتقاء کیفیت تولیدات آنها اثرگذار باشد.
سرپرست دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوعات یادشده، جلسهای تخصصی با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار و وضعیت کیفی آسفالت شبکه راههای کشور، نحوه فعالیت کارخانجات تولید آسفالت و واحدهای موفق به دریافت گواهینامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
مدرس گرجی به ضرورت حرکت در راستای استانداردسازی فعالیت واحدهای تولیدی و نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تحقق این مهم اشاره و تأکید کرد: بر این اساس مقرر شد، پس از پایش پراکنش کارخانجات آسفالت در سطح کشور و به منظور افزایش تعداد واحدهای دارای گواهینامه فنی، اقدامات لازم در زمینه ارتقاء وضعیت کیفی کارخانجات فعال صورت گیرد.
وی افزود: استمرار این روند افزایش واحدهای دارای گواهینامه فنی، منجر به ارتقا کیفیت آسفالت تولیدی، بهبود عملکرد پروژههای بهسازی، تعمیر و نگهداری و در نهایت ماندگاری راهها خواهد شد.
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