به گزارش خبرگزاری مهر، حسین موسوی در تشریح اقدامات انجامشده برای آمادهسازی محورهای مواصلاتی نهاوند اظهار کرد: در راستای تسهیل تردد کاربران جادهای و فراهمسازی شرایط ایمن برای مسافران و زائران اربعین حسینی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای اصلی و روستایی، خطکشی مکانیزه، نصب حفاظ میانی، توسعه سیستمهای روشنایی در تقاطعها و تکمیل زیرگذرهای این شهرستان بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه ایمنی زائران اولویت اصلی مجموعه راهداری است، افزود: علاوه بر اقدامات تکمیلشده، طرحهای دیگری نیز شامل بهسازی و روکش تعدادی از راههای روستایی و تعریض برخی محورهای پرتردد در مرحله مناقصه قرار دارد که پس از سپری کردن مراحل قانونی و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آنها بهسرعت آغاز خواهد شد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نهاوند به فعالیتهای مستمر و «امانی» این اداره اشاره کرد و گفت: شانهسازی، لکهگیری، ترمیم و نگهداری ابنیه فنی، نصب و نوسازی علائم ایمنی، تعمیر گاردریلها، رفع افتادگی شانه راه، نگهداری سیستمهای روشنایی و آمادگی کامل ماشینآلات راهداری بهصورت شبانهروزی در سطح محورهای شهرستان در حال انجام است.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش ضریب ایمنی سفر، کاهش سوانح جادهای و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران اربعین حسینی انجام شده و راهداران نهاوند با تمام توان و آمادگی کامل برای خدماترسانی به زائران در خدمت کاربران جادهای هستند.
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