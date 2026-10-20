واکنش حماس به تشدید حملات تل آویو علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه حملات و کشتار روزانه در حق غیرنظامیان در نوار غزه، نشان‌دهنده اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو بر ادامه تجاوز و تضعیف توافق آتش‌بس است.

حماس عصر امروز سه شنبه در این بیانیه با اشاره به حملات ارتش اشغالگر به غیرنظامیان بی‌دفاع در محله‌های مسکونی و چادرهای آوارگان، تأکید کرد که این حملات همچنان به شهادت و مجروح شدن روزانه فلسطینی ها، به‌ویژه کودکان، منجر می‌شود.

این جنبش اقدامات یادشده را نقض آشکار و مکرر توافق آتش‌بس و بی‌اعتنایی به تلاش‌های میانجی‌گران و کشورهای حامی این توافق دانست و اعلام کرد که تشدید حملات، بیانگر اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو بر ادامه تجاوز و نگه داشتن مردم فلسطین در معرض کشتار و خطر است.

حماس همچنین با اشاره به تشدید محاصره و جلوگیری از ورود کالاهای اساسی به نوار غزه، هشدار داد که این اقدامات وضعیت انسانی در این منطقه را وخیم‌تر کرده است.

حماس بیان کرد: کاهش کمک‌ها در شرایطی که نیازهای انسانی رو به افزایش است، رنج خانواده‌های آواره را تشدید می‌کند و خطر گسترش ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد.

حماس تأکید کرد که این جنایت‌ها و پیامدهای انسانی آن، میانجی‌گران و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس را در برابر مسئولیت‌های سیاسی و انسانی خود قرار می‌دهد.

این جنبش از آنان خواست برای وادار کردن اشغالگران به توقف حملات و پایبندی به توافق آتش‌بس، اقدام جدی انجام دهند، ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای اساسی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی تضمین کنند و برای رفع محاصره تحمیل‌شده بر مردم فلسطین تلاش کنند.

حماس همچنین از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواست پاسخ‌گویی به نیازهای مردم غزه را ادامه دهند و آن را گسترش دهند، در برابر فشارها و سیاست‌های اشغالگران تسلیم نشوند و برای رسیدگی فوری به پیامدهای فاجعه‌بار جنگ اقدام کنند.

این در حالی است در حملات امروز نظامیان و ارتش صیونیستی به نوار غزه هفت نفر از جمله دو کودک شهید و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.