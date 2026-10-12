به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش حماس با انتشار گزارشی به مناسبت گذشت نزدیک به یک سال از توافق آتش‌بس در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۳۶۴ روز گذشته، مفاد این توافق را به صورت گسترده نقض کرده است.

بر اساس این گزارش، توافق آتش‌بس شامل توقف عملیات نظامی در نوار غزه، عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی تا فاصله ۷۰۰ متری از مرز، تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، بازگشایی گذرگاه رفح برای تردد مسافران در هر دو جهت، بازگشت آوارگان به مناطق محل سکونت خود، ورود روزانه ۵۵۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه، ورود روزانه ۵۰ کامیون سوخت و گاز و آغاز طرح‌های بازسازی غزه بود.

طبق آمار منتشرشده، در نتیجه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، یک هزار و ۴۸۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۲۸۰ نفر مجروح شده‌اند. همچنین ۲۰۳ فلسطینی در این مدت بازداشت شده‌اند.

این گزارش از ثبت ۲ هزار و ۲۹۳ مورد تیراندازی، ۲ هزار و ۲۹۳ مورد بمباران و هدف قرار دادن مناطق مختلف و ۲ هزار و ۲۹۳ مورد پیشروی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به داخل «خط زرد» خبر داده است. همچنین ۵۱۱ مورد عملیات تخریب و انفجار منازل ثبت شده است.

در بخش مربوط به ورود کامیون‌ها، حماس اعلام کرد بر اساس مفاد توافق باید ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ کامیون حامل کمک وارد غزه می‌شد، اما تنها ۳۵ هزار و ۸۱۰ کامیون، معادل ۳۵.۷ درصد میزان تعیین‌شده، وارد این منطقه شده است.

در زمینه سوخت نیز از مجموع ۱۸ هزار و ۲۰۰ کامیونی که طبق توافق باید وارد غزه می‌شد، تنها ۲ هزار و ۸۱۵ کامیون، معادل ۱۵.۴ درصد، اجازه ورود یافته‌اند.

همچنین از مجموع ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ کامیون تجاری پیش‌بینی‌شده، تنها ۳۶ هزار و ۲۳۰ کامیون، معادل ۳۶.۱ درصد، وارد نوار غزه شده است.

این گزارش به محدودیت‌های اعمال ‌شده در گذرگاه زمینی رفح نیز اشاره کرده است. طبق توافق، قرار بود روزانه ۱۵۰ مسافر از غزه خارج شوند که طی ۳۶۴ روز باید شمار آنان به ۵۴ هزار و ۶۰۰ نفر می‌رسید، اما در عمل تنها ۷ هزار و ۲۱۵ نفر موفق به خروج از نوار غزه شده‌اند.

همچنین قرار بود روزانه ۵۰ فلسطینی به غزه بازگردند که مجموع آنان باید به ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر می‌رسید، اما تنها ۶ هزار و ۷۹۷ نفر اجازه بازگشت یافته‌اند. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی از سفر ۹۱ فلسطینی جلوگیری کرده و آنان را از گذرگاه بازگردانده است.



حماس با انتشار این آمار تاکید کرد عملکرد رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته نشان‌دهنده نقض گسترده تعهدات مربوط به آتش‌بس، ورود کمک‌های انسانی، تردد از گذرگاه رفح و عقب‌نشینی نیروهای نظامی در نوار غزه است.