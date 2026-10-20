 یک میلیارد تومان برای خرید تضمینی سیب درجه ۳ سمیرم تخصیص یافت

محمود مسلم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح مشکلات باغداران سمیرم در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار استان اصفهان اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی باغداران این شهرستان، ساماندهی بازار فروش و جلوگیری از افت قیمت ناشی از ورود دلالان و واسطه‌ها بود که در این راستا تصمیمات حمایتی ویژه‌ای اتخاذ و اجرایی شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی سیب‌های درجه سه (صنعتی) باغداران سمیرم اختصاص یافت. این سیب‌ها خریداری و به واحدهای صنایع تبدیلی تحویل می‌شود تا به‌عنوان ماده اولیه برای تولید پوره سیب به کار روند؛ اقدامی که ضمن متضرر نشدن کشاورزان، مانع از دپوی نامناسب محصول و هدررفت سرمایه باغداران خواهد شد.

فرماندار سمیرم در همین رابطه با اشاره به اجرای طرح فرآوری سیب‌های صنعتی تصریح کرد: با هماهنگی انجام‌شده، سیب‌های درجه سه خریداری‌شده به این کارخانه منتقل و به پوره سیب باکیفیت تبدیل می‌شوند. این روند با هدف اقتصادی‌تر کردن تولید، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دنبال می‌شود و الگویی ارزشمند از تبدیل محصولات کم‌فروش به فرصتی برای رونق تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان اصفهان به شمار می‌رود.

وی همچنین بر لزوم تسهیل در زنجیره عرضه محصولات باکیفیت و درجه یک سمیرم تأکید کرد و گفت: علاوه بر ساماندهی خرید صنعتی، برای ایجاد دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان و حذف واسطه‌ها، با هماهنگی مدیریت بازارهای شهرداری اصفهان، پنج شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عرضه مستقیم سیب سمیرم اختصاص یافته است؛ موضوعی که زنجیره کامل، از خرید تضمینی تا رسیدن محصول مرغوب به دست مصرف‌کننده را تکمیل می‌کند.

مسلم‌زاده با اشاره به پتانسیل‌های تولیدی و بازرگانی منطقه افزود: موضوع توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد کانال‌های پایدار برای فروش مستقیم محصولات کشاورزان به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد تا ارزش افزوده واقعی دسترنج باغداران به خود تولیدکنندگان بازگردد و کشاورزان سمیرم با خیالی آسوده‌تر در مسیر افزایش تولید گام بردارند.