طول بزرگراه زاهدان-بیرجند به ۱۸۰ کیلومتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی اظهار کرد: طول کلی این محور در محدوده تحت پوشش استان سیستان و بلوچستان ۲۱۱ کیلومتر است که با بهره برداری از این قطعه، طول بزرگراه احداث‌شده در این مسیر به ۱۸۰ کیلومتر افزایش یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح افزود: برای احداث و بهره‌برداری از پنج کیلومتر بزرگراه در این محور، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر 31 کیلومتر از این محور در قالب قطعات پنج و شش در دست ساخت است و تلاش می‌شود با وجود شرایط جنگی و بدهی‌های کلان مالی، عملیات اجرایی بخش‌های باقیمانده با هدف تکمیل و بهره‌برداری از این مسیر ادامه یابد.

پارسی گفت: این محور به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی مهم در شرق کشور در جابه‌جایی کالا و مسافر و اتصال مناطق مختلف نقش دارد و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند به بهبود جریان حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

وی ادامه داد: در این راستا احداث و تکمیل شبکه بزرگراهی در این محور با افزایش ظرفیت تردد و بهبود شرایط عبور ناوگان حمل‌ونقل، زمینه تسهیل جابه‌جایی محصولات تولیدی، کالاهای تجاری و مواد اولیه را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت انتقال کالا موثر باشد.