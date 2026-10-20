به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از قهرمانان، ورزشکاران و مربیان کمیته کیک‌بوکسینگ WAKF آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی، به همت افشین آریایی‌نژاد، رئیس این کمیته در استان برگزار شد.

این مراسم با حضور اسماعیل چمنی، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی و رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز، علی آجودان‌زاده و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در آغاز این برنامه، ورزشکاران کمیته کیک‌بوکسینگ WAKF با اجرای حرکات نمایشی، بخشی از توانمندی‌های فنی و آمادگی ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

در ادامه، چمنی و آجودان‌زاده با سخنرانی درباره اهمیت هفته تربیت بدنی، توسعه ورزش و جایگاه رشته‌های رزمی، بر نقش ورزش در ارتقای سلامت جامعه و حمایت از استعدادهای ورزشی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، از قهرمانان، ورزشکاران و مربیان کمیته کیک‌بوکسینگ WAKF آذربایجان شرقی با حضور مسئولان تجلیل شد.

برگزاری این آیین در راستای پاسداشت تلاش‌های فعالان ورزش‌های رزمی و قدردانی از دستاوردهای ورزشکاران استان در هفته تربیت بدنی انجام گرفت.