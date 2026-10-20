https://mehrnews.com/x3dp3W ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6984603 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ قیام مردم مبعوث شده سلماس در موج ۲۳۴ شب های مقاومت ملی ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی حمایت خود را در موج ۲۳۴ در حمایت از وطن و رهبری اعلام کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6984603 کپی شد مطالب مرتبط حضور مستمر لنگرودیها در میدان؛ ۲۳۴ شب همراهی و خونخواهی قرار رشتی ها در میدان به شب ۲۳۴ رسید اجتماع مردم انقلابی آبدان در شب ۲۳۴ برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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