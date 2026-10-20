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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰

قیام مردم مبعوث شده سلماس در موج ۲۳۴ شب های مقاومت ملی

قیام مردم مبعوث شده سلماس در موج ۲۳۴ شب های مقاومت ملی

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی حمایت خود را در موج ۲۳۴ در حمایت از وطن و رهبری اعلام کردند.

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کد مطلب 6984603

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