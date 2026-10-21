به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله نظری شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در گرگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان، باید از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری برای معرفی آرمان‌های شهدا به نسل جوان و تقویت فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نسل آینده افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و پرورش استعدادهای آنان به مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیاز دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با کنگره شهدا خبر داد و خواستار مشارکت رسانه‌ها در معرفی فعالیت‌های فرهنگی و آثار هنری دانش‌آموزان و هنرمندان استان شد.

رشد معدل دانش‌آموزان گلستان به رتبه هشتم کشور رسید

نظری در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان اظهار کرد: میانگین معدل دانش‌آموزان گلستان در چهار رشته نظری شامل علوم انسانی، معارف اسلامی، علوم تجربی و ریاضی از ۹.۴۳ در سال گذشته به ۱۰.۶۲ افزایش یافته است.

وی این رشد را حاصل برنامه‌ریزی آموزشی و همکاری معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: گلستان از نظر میزان رشد معدل، با افزایش حدود ۱.۱۵ نمره‌ای، رتبه هشتم کشور را کسب کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به تشکیل کمیته اندیشه‌ورز آموزشی با مشارکت حدود ۵۰ نفر از معلمان، پیشکسوتان، سرگروه‌های آموزشی و مشاوران گفت: در قالب برنامه «۱۰ گام تا موفقیت»، راهکارهایی برای ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تدوین و برای اجرای آن‌ها در مدارس برنامه‌ریزی شد.

نظری تولید محتوای آموزشی بومی، تهیه درسنامه‌ها، طراحی بانک سؤالات پرتکرار امتحانات نهایی و ارائه پاسخ سؤالات را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان برشمرد.

وی با بیان اینکه نباید عملکرد آموزشی استان را صرفاً با نتایج کنکور سنجید، خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی، زیرساخت‌های آموزشی، توزیع رشته‌های تحصیلی و فرایند هدایت تحصیلی در استان‌های مختلف متفاوت است.

نظری همچنین از شناسایی و معرفی حدود ۲۰۰ دانش‌آموز دارای رتبه‌های برتر کنکور در گلستان خبر داد و گفت: تعدادی از این دانش‌آموزان رتبه‌های دو رقمی و شمار زیادی نیز رتبه‌های سه رقمی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان است.

کمبود فضای آموزشی همچنان چالش جدی گلستان است

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، کمبود فضای آموزشی را یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام تعلیم و تربیت استان دانست و گفت: سرانه فضای آموزشی گلستان در سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۳۹ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بود که از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت و گسترش شهرک‌های مسکونی در گرگان افزود: توسعه سکونتگاه‌ها بدون تأمین متناسب فضاهای آموزشی، فشار مضاعفی بر مدارس وارد کرده و در برخی مناطق پرجمعیت، فعالیت مدارس به‌صورت گردشی را به دنبال داشته است.

نظری با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی فضای آموزشی هم‌زمان با ساخت‌وسازهای مسکونی اظهار کرد: در برخی مناطق، تناسب لازم میان تعداد واحدهای مسکونی و ظرفیت مدارس رعایت نشده است و این موضوع ضرورت مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول، شهرداری‌ها، سازندگان مسکن و خیران را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در قالب طرح‌های توسعه عدالت آموزشی و با مشارکت دولت، خیران و مردم، طی حدود ۲۰ ماه گذشته نزدیک به ۹۰ مدرسه با حدود ۵۰۰ کلاس درس در استان احداث شده است؛ با این حال، برای جبران عقب‌ماندگی گلستان در سرانه فضای آموزشی، همچنظری در بخش دیگری از سخنان خود، معیشتنان به اقدامات بیشتری نیاز داریم.

معیشت معلمان؛ مسئله‌ای فراتر از حقوق و مزایا

معلمان را مسئله‌ای جدی توصیف کرد و گفت: فرهنگیان علاوه بر مسائل اقتصادی، نسبت به کرامت انسانی منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای خود نیز حساس هستند و برای ارتقای کیفیت آموزش باید به وضعیت معیشتی و انگیزشی آنان توجه شود.

وی با اشاره به محدودیت امکانات رفاهی فرهنگیان افزود: در ساختار پرداختی آموزش و پرورش، ردیف مشخصی برای رفاهیات به شکل مورد انتظار وجود ندارد و بخشی از خدمات از طریق ظرفیت‌های موجود ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به فعالیت دو مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان در گرگان و گنبدکاووس گفت: هدف از فعالیت این مراکز، ارائه خدمات به فرهنگیان شاغل و بازنشسته است و نگاه درآمدزایی در اولویت قرار ندارد.

وی همچنین از آغاز فرایند بارگذاری مدارک برای ارتقای رتبه حدود ۱۲ هزار معلم واجد شرایط در استان از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: پرونده‌ها باید مراحل ارزیابی و بررسی را طی کنند تا نتایج نهایی مشخص شود.

نظری با تأکید بر ضرورت تقویت دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: انتخاب افراد شایسته برای حرفه معلمی و ارتقای کیفیت تربیت معلم، از الزامات بهبود عملکرد نظام آموزشی است.

آموزش در شرایط بحرانی با ظرفیت معلمان گلستانی ادامه یافت

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به تجربه آموزش غیرحضوری در دوران جنگ اظهار کرد: استمرار آموزش دانش‌آموزان در شرایط بحرانی از مأموریت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است و معلمان استان در این زمینه تلاش گسترده‌ای انجام دادند.

وی افزود: با همکاری آموزش و پرورش و صداوسیمای استان، ۵۰ معلم گلستانی در تولید محتوای آموزشی شبکه آموزش و رسانه ملی مشارکت کردند و تدریس آنان در اختیار دانش‌آموزان سراسر کشور قرار گرفت.

نظری تهیه درسنامه‌ها و بانک سؤالات توسط گروه‌های آموزشی استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی برای تداوم تحصیل در شرایط خاص تأکید کرد.

بازماندگی از تحصیل نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

نظری با اشاره به آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و ترک‌تحصیل در گلستان گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه ملی شهید محمودوند برای سال گذشته، دو هزار و ۶۳۴ دانش‌آموز در این گروه شناسایی شده بودند.

وی افزود: از این تعداد، هزار و ۸۶۰ نفر سابقه تحصیل نداشتند و ۷۷۱ نفر نیز در گروه دارای سابقه تحصیل قرار می‌گرفتند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به ضرورت بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده اظهار کرد: حدود هزار و ۳۰۰ نفر از افراد درج‌شده در آمار اولیه هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده بودند و تعیین وضعیت آنان به بررسی اطلاعات تماس، محل سکونت و شرایط خانوادگی نیاز دارد.

وی مهاجرت خانوارها، بیماری، معلولیت و برخی شرایط خاص را از عوامل مؤثر بر آمارهای اولیه دانست و گفت: بازگرداندن دانش‌آموزان به چرخه تحصیل، علاوه بر تلاش آموزش و پرورش، به همکاری خانواده‌ها، دهیاران، شوراهای روستاها و معتمدان محلی نیاز دارد.

توزیع بیش از ۴۳۰ هزار جلد کتاب درسی در استان

نظری در خصوص وضعیت توزیع کتاب‌های درسی اظهار کرد: بیش از ۴۳۰ هزار جلد کتاب درسی وارد استان و توزیع شده است و دانش‌آموزانی که در موعد مقرر ثبت سفارش کرده‌اند، باید کتاب‌های خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به تأخیر در تأمین برخی کتاب‌های شاخه کاردانش افزود: پنج عنوان از کتاب‌های این شاخه تا زمان برگزاری نشست به استان نرسیده بود و موضوع تأمین آن‌ها در حال پیگیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: در صورت دریافت نکردن کتاب با وجود ثبت سفارش، خانواده‌ها می‌توانند موضوع را به آموزش و پرورش اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

جذب نخبگان تابع ضوابط قانونی است

نظری در پاسخ به پرسشی درباره روند جذب نخبگان در آموزش و پرورش گفت: جذب نیرو در این وزارتخانه تابع ضوابط قانونی، ارزیابی تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی است و معرفی افراد به معنای استخدام قطعی آنان نیست.

وی با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان و فرایندهای استخدامی در تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش افزود: افراد معرفی‌شده در قالب طرح‌های جذب نخبگان نیز باید مراحل بررسی مدارک، ارزیابی، معاینات پزشکی و گزینش را طی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد:در سال گذشته، سهم استان از جذب سه‌هزار نفر از مسیر دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور، ۹۰ نفر بوده است.