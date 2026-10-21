صعود صفرزاده به فینال دوی ۱۰۰ متر بانوان/ امیرزادگانی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد که هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.



فاطمه امیرزادگانی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ثبت زمان ۱۳:۱۴ در رقابت با دوندگانی از هند و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

فینال این ماده عصر امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.