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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۰

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود صفرزاده به فینال دوی ۱۰۰ متر بانوان/ امیرزادگانی حذف شد

صعود صفرزاده به فینال دوی ۱۰۰ متر بانوان/ امیرزادگانی حذف شد

هاجر صفر زاده در دوی ۱۰۰ متر جواز حضو در فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد، اما فاطمه امیرزادگانی از صعود بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد که هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

فاطمه امیرزادگانی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ثبت زمان ۱۳:۱۴ در رقابت با دوندگانی از هند و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

فینال این ماده عصر امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6984669

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