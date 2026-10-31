به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله ساکی عصر امروز شنبه در نشست پدافند غیرعامل زیستی که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خرم‌آباد، مسئولان صندوق بیمه کشاورزی، نماینده دفتر ولی‌فقیه در شیلات لرستان، مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه برگزار شد، با اشاره به جایگاه شیلات در اقتصاد و امنیت غذایی استان اظهار کرد: شیلات لرستان سالانه ۴۵ هزار تن آبزی تولید و ۱۲۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی تکثیر می‌کند و از قطب‌های مهم تولید آبزیان در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این ظرفیت علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان نیز نقش قابل توجهی دارد؛ ازاین‌رو حفاظت از زیرساخت‌ها و تداوم فعالیت‌های این بخش در برابر تهدیدات احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات زیستی

مسئول آموزش و ترویج شیلات لرستان با اشاره به آسیب‌پذیری بخش‌های راهبردی از جمله آب، انسان، دام، گیاه، غذا، دارو و محیط زیست در برابر تهدیدات زیستی گفت: ماهیت تهدیدات نوین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و استفاده از راهکارهای علمی و فناورانه برای کاهش آسیب‌پذیری بخش آبزی‌پروری را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

ساکی با بیان اینکه تهدیدات نسل چهارم جنگ‌ها بر دانش و فناوری متکی هستند، تصریح کرد: تهدیدات سایبری، بیوسایبری و ژنتیکی ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان را برای ارتقای ایمنی و پایداری فعالیت‌های آبزی‌پروری دوچندان می‌کند.

وی پدافند غیرعامل را رویکردی کم‌هزینه و پایدار برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها دانست و افزود: اجرای اصول پدافند غیرعامل می‌تواند در استمرار فعالیت‌های تولیدی و مقابله با تهدیدات احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.

تدوین سناریوی پدافند زیستی در حوزه آبزی‌پروری

مسئول آموزش و ترویج شیلات لرستان با اشاره به برنامه‌های این مجموعه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: هم‌زمان با این هفته و در چارچوب شعار «آموزش همگانی، ضامن ایمنی در برابر تهدیدهای نوین»، مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی و اجرایی برای تبیین مفاهیم پدافند غیرعامل و افزایش آگاهی عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این برنامه‌ها با محوریت شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و با هدف آشنایی مردم با مفاهیم پدافند غیرعامل، شناسایی تهدیدات احتمالی در حوزه امنیت غذایی و تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی دنبال می‌شود.

ساکی آموزش، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی را از محورهای اصلی این برنامه‌ها برشمرد و گفت: افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری و فراهم‌کردن زمینه بازگشت سریع به شرایط پایدار تولید در زمان مواجهه با تهدیدات زیستی، از اهداف مورد پیگیری شیلات لرستان است.

وی همچنین از تدوین سناریوی پدافند غیرعامل زیستی در حوزه آبزی‌پروری خبر داد و اظهار کرد: مراحل اجرایی این سناریو با هدف تمرین هماهنگی، افزایش آمادگی دستگاه‌های مرتبط در شرایط اضطراری و ارائه راهکارهای کارشناسی برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی، به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

تعامل دستگاه‌ها برای صیانت از تولید آبزیان

ساکی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل میان فرمانداری، صندوق بیمه کشاورزی و مجموعه شیلات می‌تواند زمینه ارتقای آمادگی و تقویت تاب‌آوری استان را فراهم کند.

وی افزود: صیانت از سرمایه‌های تولیدی و حفظ تداوم فعالیت‌های آبزی‌پروری، در نهایت به تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید آبزیان در لرستان کمک خواهد کرد.