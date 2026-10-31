معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سامانه بارشی همه مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما شدت آن در مناطق شمالی و غربی به‌ویژه شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و فارسان بیشتر خواهد بود. وی افزود: احتمال جاری شدن روان‌آب موقت، سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری به عشایر و مردم توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات بپرهیزند. با توجه به شرایط توپوگرافی خاص استان چهارمحال و بختیاری و وجود مسیل‌ها و رودخانه‌های متعدد، بارش‌های رگباری حتی در مدت کوتاه می‌تواند منجر به وقوع سیلاب‌های ناگهانی شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مناطق کوهستانی و غربی استان در چنین شرایطی آسیب‌پذیری بالاتری دارند و نیازمند آمادگی بیشتر دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران هستند.

نوروزی ادامه داد: همزمان با این سامانه، کاهش نسبی دمای هوا نیز محتمل است و در ارتفاعات بالای دو هزار و ۵۰۰ متر احتمال بارش برف وجود دارد. این موضوع می‌تواند برای عشایر و دامداران منطقه چالش‌آفرین باشد و لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع را دوچندان می‌کند.

وی عنوان کرد: ستاد مدیریت بحران استان و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن پایش مستمر وضعیت، نسبت به آماده‌باش نیروهای امدادی و پاکسازی مسیرهای مسیل‌ها اقدام کنند تا از خسارات احتمالی به زیرساخت‌ها، منازل و اراضی کشاورزی جلوگیری شود. مردم نیز توصیه می‌شود اخبار هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند و از ترددهای غیرضروری در مسیرهای پرخطر خودداری نمایند.