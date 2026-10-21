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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۵

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر پاراتکواندوکار ایران فینالیست نشد

دختر پاراتکواندوکار ایران فینالیست نشد

مرضیه نصرالهی با شکست برابر حریفی از چین از صعود به فینال رقابت های پاراتکواندو در وزن 65+ کیلوگرم بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مرضیه نصرالهی با شکست مقابل حریف خود کیو تانگ از چین نتوانست به فینال وزن ۶۵+ راه پیدا کند.

در این مسابقه مرضیه نصرالهی ملی‌ پوش وزن ۶۵+ کیلوگرم ایران در راند اول ۱ بر صفر برنده شد اما راند دوم را ۱۰ بر ۴ به حریفش واگذار کرد.

راند سوم این مسابقه تماشایی‌تر از دو راند دیگر شد و با وجود برتری نصرالهی در ثانیه‌های پایانی این مسابقه در نهایت ۱۰ بر ۸ به سود حریف چینی تمام شد تا نصرالهی در رده‌بندی به دنبال مدال برنز باشد.

کد مطلب 6984686

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