دختر پاراتکواندوکار ایران فینالیست نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مرضیه نصرالهی با شکست مقابل حریف خود کیو تانگ از چین نتوانست به فینال وزن ۶۵+ راه پیدا کند.
در این مسابقه مرضیه نصرالهی ملی پوش وزن ۶۵+ کیلوگرم ایران در راند اول ۱ بر صفر برنده شد اما راند دوم را ۱۰ بر ۴ به حریفش واگذار کرد.
راند سوم این مسابقه تماشاییتر از دو راند دیگر شد و با وجود برتری نصرالهی در ثانیههای پایانی این مسابقه در نهایت ۱۰ بر ۸ به سود حریف چینی تمام شد تا نصرالهی در ردهبندی به دنبال مدال برنز باشد.
مرضیه نصرالهی با شکست برابر حریفی از چین از صعود به فینال رقابت های پاراتکواندو در وزن 65+ کیلوگرم بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مرضیه نصرالهی با شکست مقابل حریف خود کیو تانگ از چین نتوانست به فینال وزن ۶۵+ راه پیدا کند.
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