به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مرتضی رجبی‌پور، اظهار کرد: یک فروند لنج صیادی در محدوده چهار مایلی غرب جزیره کیش مشاهده شد که بررسی‌ها نشان داد این شناور از قشم به آب‌های کیش عزیمت کرده و اقدام به صید غیرمجاز کرده است.

وی افزود: در بازرسی از این شناور ۹ قطعه کوسه‌ماهی بزرگ با وزن تقریبی هر قطعه ۱۰۰ کیلوگرم و ۱۶ قطعه کوسه‌ماهی کوچک با وزن مجموع یک‌هزار کیلوگرم کشف و توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات کیش با تأکید بر تداوم گشت‌های دریایی برای صیانت از ذخایر آبزیان، خاطرنشان کرد: گشت‌های دریایی مستمر ادامه دارد و با متخلفان صید غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد.