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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

توقیف لنج صیادی متخلف با ۲۵ قطعه کوسه‌ماهی در کیش

توقیف لنج صیادی متخلف با ۲۵ قطعه کوسه‌ماهی در کیش

کیش - فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات کیش از توقیف یک فروند لنج صیادی و کشف ۲۵ قطعه کوسه‌ماهی در محدوده آب‌های این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مرتضی رجبی‌پور، اظهار کرد: یک فروند لنج صیادی در محدوده چهار مایلی غرب جزیره کیش مشاهده شد که بررسی‌ها نشان داد این شناور از قشم به آب‌های کیش عزیمت کرده و اقدام به صید غیرمجاز کرده است.

وی افزود: در بازرسی از این شناور ۹ قطعه کوسه‌ماهی بزرگ با وزن تقریبی هر قطعه ۱۰۰ کیلوگرم و ۱۶ قطعه کوسه‌ماهی کوچک با وزن مجموع یک‌هزار کیلوگرم کشف و توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات کیش با تأکید بر تداوم گشت‌های دریایی برای صیانت از ذخایر آبزیان، خاطرنشان کرد: گشت‌های دریایی مستمر ادامه دارد و با متخلفان صید غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد.

کد مطلب 6984699

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