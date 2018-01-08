  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف محموله غیرمجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در چابهار

کشف محموله غیرمجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در چابهار

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یک شناور تجاری حامل محموله غیر مجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در آب های ساحلی شهرستان چابهار توقیف شد.

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک شناور تجاری حامل محموله غیر مجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در آبهای ساحلی شهرستان چابهار کشف و ضبط شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار با همکاری گشت ساحلی بنادر و کشتیرانی در بازرسی از یک شناور تجاری موفق به کشف و ضبط محموله غیرمجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: محموله کشف شده حاوی یک هزار و ۴۰۰ قطعه شامل باله و اجزای بدن کوسه ماهیان بود که جهت فروش به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حمل بود.

وی خاطر نشان کرد: این محموله غیر مجاز به وزن یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در یک شناور تجاری در آب‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد.

پورملائی تصریح کرد: به استناد بند «ج» ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه و فروش جانوران وحشی زنده و اجزای بدن آن‌ها بدون کسب پروانه و مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور ممنوع است ، از اینرو متخلف یا متخلفان دستگیر شده به همراه سایر مستندات مکشوفه به مقام قضایی شهرستان چابهار جهت پیگیری موضوع تحویل شدند.

کد مطلب 4194223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها