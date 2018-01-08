کشف محموله غیرمجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در چابهار

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک شناور تجاری حامل محموله غیر مجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان در آبهای ساحلی شهرستان چابهار کشف و ضبط شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار با همکاری گشت ساحلی بنادر و کشتیرانی در بازرسی از یک شناور تجاری موفق به کشف و ضبط محموله غیرمجاز باله و اجزای بدن کوسه ماهیان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: محموله کشف شده حاوی یک هزار و ۴۰۰ قطعه شامل باله و اجزای بدن کوسه ماهیان بود که جهت فروش به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حمل بود.

وی خاطر نشان کرد: این محموله غیر مجاز به وزن یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در یک شناور تجاری در آب‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد.

پورملائی تصریح کرد: به استناد بند «ج» ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه و فروش جانوران وحشی زنده و اجزای بدن آن‌ها بدون کسب پروانه و مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور ممنوع است ، از اینرو متخلف یا متخلفان دستگیر شده به همراه سایر مستندات مکشوفه به مقام قضایی شهرستان چابهار جهت پیگیری موضوع تحویل شدند.