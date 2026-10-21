معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی است که با افزایش غیرعادی دمای سطح آب در بخش شرقی اقیانوس آرام گرمسیری همراه است و می‌تواند الگوهای جوی مناطق مختلف جهان از جمله ایران را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس آخرین خروجی مدل‌های اقلیمی، نشانه‌هایی از نفوذ اثرات این پدیده بر جو استان چهارمحال و بختیاری مشاهده می‌شود که احتمال افزایش بارندگی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو را تقویت کرده است.

وی افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد در دو ماه باقی‌مانده از فصل پاییز، فعالیت سامانه‌های بارشی در استان بیشتر خواهد شد و بارش‌های رگباری و در برخی ارتفاعات بارش برف محتمل است. این شرایط می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت منابع آبی و کاهش اثرات خشکسالی کمک کند، هرچند همزمان خطر آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با توجه به این پیش‌بینی، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، هلال‌احمر و شهرداری‌ها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، اقدامات لازم برای مدیریت بحران و خدمت‌رسانی به شهروندان را به‌سرعت انجام دهند. کشاورزان نیز توصیه می‌شوند نسبت به جمع‌آوری محصولات باقی‌مانده و محافظت از تأسیسات آبیاری اقدام کنند.

نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها باید از اتراق در مسیرهای سیل‌خیز خودداری کرده و پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای سفر یا فعالیت‌های خارج از منزل، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را پیگیری کنند.

وی افزود: اداره کل هواشناسی استان به‌طور مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت تغییر در الگوها، هشدارهای لازم را صادر خواهد کرد.