انتشار نخستین همکاری شهرام ناظری و تهمورس پورناظری

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیار»، تازه‌ترین همکاری شهرام ناظری و تهمورس پورناظری مجموعه‌ای ۱۲ قطعه‌ای، شامل قطعاتی چون «دیار»، «دخترم»، «امشب»، «ساقی»، «شب‌های ابرآلود»، «همه یک سو»، «بخارا»، «دلبر»، «من و تو» و «عمو نوروز» است که با اشعاری از سیمین بهبهانی، حسین منزوی، پوریا سوری، محمدسعید میرزایی و حضرت مولانا، اجرا و ضبط شده است و به زودی منتشر می‌شود.

در تولید این آلبوم، شماری از نوازندگان بین‌المللی حضور داشته‌اند؛ از جمله Alex Hahn ساکسوفونیست برنده گرمی و Luanne Homzy که سابقه همکاری با جان ویلیامز و گوستاوو دودامل را دارد. Larry Steen هم در این آلبوم نوازندگی می‌کند که سابقه همکاری با چهره‌هایی مثل الا فیتزجرالد و لئونارد کوهن را در کارنامه دارد. در کنار این چهره‌ها، نوازندگان دیگری هم حضور دارند.

بخش‌های آوازی «دیار» در استودیوی Warehouse ونکوور ضبط شده و ضبط ارکستر زهی و سازهای سولو در استودیو Rusk هالیوود انجام گرفته است. «دیار» با تهیه‌کنندگی مؤسسه تار پروداکشن و همراهی مجید عبدی به‌عنوان تهیه‌کننده شکل گرفته است.

هم‌زمان با انتشار آلبوم، تور «دیار» از ۱۵ آبان در تورنتو کانادا آغاز خواهد شد. یکی از اتفاق‌های این تور، حضور دوباره ۲ چهره تأثیرگذار موسیقی ایران؛ شهرام ناظری و کیخسرو پورناظری پس از سال‌ها در کنار یکدیگر روی صحنه است؛ جایی که این همکاری، با همراهی تهمورس پورناظری و ارکستر زهی در قالب کنسرت «دیار» بار دیگر به یک صحنه مشترک می‌رسد.