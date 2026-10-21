کشف و ضبط یک تن چوب جنگلی قاچاق در شهرستان نور

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق چوب و صیانت از عرصه‌های جنگلی اظهار کرد: نیروهای منابع طبیعی در دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های نور و ساری، موفق به کشف و ضبط چوب‌آلات قاچاق و برخورد با عوامل مرتبط با این تخلفات شدند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، با اقدام فرمانده یگان حفاظت، مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری واحد سلیاکتی و نیروهای شرکت انارستان، یک تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از مخفیگاه قاچاقچیان در روستای خوریه شهرستان نور کشف و ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: محموله کشف‌شده پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.

باقری در تشریح عملیات دیگر در منطقه چهاردانگه ساری گفت: در جریان اقدامات حفاظتی سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی حوزه کیاسر با همکاری مأموران حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق در مسیر ورودی روستای لالا متوقف شد.

وی با بیان اینکه در جریان این عملیات سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید با مأموران منابع طبیعی درگیر شدند، تصریح کرد: در پی این درگیری، یکی از نیروهای حفاظتی دچار جراحت شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری خاطرنشان کرد: با پیگیری و دستور مقام قضایی و همکاری عوامل انتظامی منطقه چهاردانگه، افراد متخلف دستگیر شدند و طبق گزارش اعلام‌شده، به زندان انتقال یافتند.

وی افزود: خودروی نیسان نیز پس از تخلیه محموله چوب قاچاق در سرجنگلبانی، با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی مربوط به پرونده انجام شود.

باقری با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، بر تداوم اقدامات نظارتی و مقابله با قاچاق چوب در عرصه‌های جنگلی استان تأکید کرد.