علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی استان اظهار کرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان قائم‌شهر با انجام رصدهای اطلاعاتی و گشت‌های میدانی موفق به شناسایی و توقیف محموله‌های قاچاق شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری افزود: در این عملیات، یک دستگاه کامیون و پنج دستگاه وانت نیسان حامل چوب‌آلات جنگلی قاچاق در گلوگاه‌های مهم شهرستان قائم‌شهر شناسایی و توقیف شد.

وی با بیان اینکه میزان چوب‌های کشف‌شده ۲۴ مترمکعب بوده است، ادامه داد: ارزش اقتصادی این محموله‌ها حدود ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

باقری تصریح کرد: در جریان این عملیات، شش نفر از متهمان دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های جنگلی، مراتب را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.