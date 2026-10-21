به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور روز چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت معابر خاکی روستاها اظهار کرد: امسال با حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌شرقی و مشارکت دهیاری‌ها، عملیات آسفالت‌ریزی در ۲۶۱ روستای استان انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن قیر مصرف شده و در مجموع ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. همچنین با اجرای این عملیات، ۹۵۳ هزار مترمربع از معابر روستایی آسفالت شده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به میزان عملیات انجام‌شده گفت: با در نظر گرفتن عرض متوسط ۶ متر برای معابر، طول آسفالت‌ریزی انجام‌شده در روستاهای استان به حدود ۱۶۰ کیلومتر می‌رسد.

احمدپور مشارکت ساکنان روستاها را در اجرای طرح‌های بهسازی معابر ضروری دانست و بیان کرد: آسفالت معابر، تردد در روستاها را تسهیل می‌کند و به بهبود شرایط زندگی روستانشینان کمک می‌کند.

وی ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت پیوند مردم با موطن اصلی خود و رونق تولید و کسب‌وکارهای مولد را از اهداف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد.