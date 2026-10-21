کاهش ۵۰ درصدی معرفی متهمان به زندان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در شورای قضایی خراسان جنوبی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت اسناد و ارائه خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: پیش از راه‌اندازی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک، افرادی که در ساعات پایانی روز برای تأمین وثیقه مراجعه می‌کردند، حتی در صورت داشتن ملک، به دلیل ضرورت کارشناسی سند ناچار به تحمل چند روز بازداشت بودند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند کارشناسی و پذیرش وثیقه در مدت حدود یک دقیقه انجام می‌شود و این خدمت حتی در شهرستان‌های مرزی استان نیز در دسترس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، ۴۱ نفر به دلیل تأخیر در فرآیند تأمین وثیقه بین یک تا سه روز به زندان معرفی شده بودند، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه از پانزدهم ماه، این آمار حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و زمینه کاهش ورود افراد به زندان فراهم شده است.

عبداللهی با قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه خدمات الکترونیک، تصریح کرد: تحقق این دستاوردها بدون همکاری و پشتیبانی این سازمان امکان‌پذیر نبود و ورود میلیون‌ها داده به سامانه، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم را فراهم کرده است.

وی همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و باغ‌ها را از اقدامات مهم این حوزه دانست و افزود: در گذشته، صدور سند برای بسیاری از اراضی دارای مالکیت‌های خرد با موانع و پیچیدگی‌هایی همراه بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تفسیر و اجرای مناسب قوانین، این روند تسهیل شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در استان، برای قطعات کوچک کشاورزی و اراضی روستایی نیز اسناد مالکیت صادر شده و اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات ثبتی برخی اراضی که وضعیت وقف و مالکیت آنها با یکدیگر تداخل داشت، در حال انجام است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان گفت: با همکاری معاونت عمرانی استانداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک، زمینه توسعه خدمات الکترونیک در این بخش فراهم شده است.

عبداللهی افزود: تاکنون هفت فقره تقسیم‌نامه الکترونیک در استان انجام شده و دریافت شناسه یکتا برای این اسناد تسهیل شده است.

وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی با شهرستان‌ها صورت گرفته تا این خدمات به سایر شهرداری‌های استان نیز گسترش یابد.

وی از برنامه‌ریزی برای ابلاغ فوری آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها از طریق سامانه ثنا خبر داد و از همکاری شهرداری بیرجند و مجموعه‌های فناوری مرتبط در اجرای این طرح قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز گفت: خراسان جنوبی علاوه بر برخورداری از محصولات راهبردی و ارزشمندی همچون زرشک، زعفران و عناب، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه معادن دارد و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند در کاهش محرومیت‌ها و تقویت اقتصاد استان مؤثر باشد.

وی در پایان با تأکید بر نقش ثبت رسمی اموال و دارایی‌ها در صیانت از حقوق مردم و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، از اقدامات رئیس و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه خدمات ثبتی و الکترونیک قدردانی کرد.