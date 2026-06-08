چه کسانی از ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی معاف هستند؟

محمدجعفر عبداللهی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز رسمی فعالیت سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای خردادماه سال جاری اظهار کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مهلت دو ساله ثبت ادعای مالکیت در این سامانه، صرفاً برای افرادی آغاز شده که نسبت به املاک دارای سند مالکیت صادرشده از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد، با استناد به اسناد عادی یا قولنامه‌ای ادعای مالکیت دارند.

وی افزود: این موضوع شامل افرادی می‌شود که نسبت به عین ملک، منافع بیش از دو سال یا حقوق ارتفاقی ادعا داشته باشند و مستندات آنان نیز اسناد عادی باشد، بنابراین قانون‌گذار برای ساماندهی وضعیت اسناد غیررسمی و جلوگیری از اختلافات بعدی، مهلت مشخصی را برای ثبت این ادعاها تعیین کرده است.

دارندگان سند تک‌برگ مشمول ثبت ادعا نیستند

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه دارندگان اسناد مالکیت حدنگار یا تک‌برگ به هیچ وجه نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارند، تصریح کرد: اگر ملک افراد دارای سند رسمی حدنگار باشد، مالکیت آنان پیش‌تر در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت شده و از نظر قانونی مالکیت این اشخاص کاملاً احراز شده است.

عبداللهی ادامه داد: بر همین اساس، افرادی که سند تک‌برگ زردرنگ یا سبزرنگ دارند، نباید تحت تأثیر برخی فضاسازی‌ها یا تبلیغات نادرست قرار گیرند و دوباره اقدام به ثبت ادعا در سامانه کنند، زیرا این موضوع نه تنها ضرورتی ندارد بلکه اساساً فلسفه راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، ساماندهی اسناد عادی و تعیین تکلیف ادعاهای فاقد ثبت رسمی است.

تبلیغات نادرست درباره سامانه ثبت ادعا

وی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در جامعه بیان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر برخی افراد با اطلاع‌رسانی اشتباه یا تبلیغات نادرست، این ذهنیت را در میان مردم ایجاد کرده‌اند که همه مالکان حتی دارندگان سند رسمی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت ادعا درج کنند، در حالی که چنین برداشتی کاملاً اشتباه است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حافظ امنیت مالکیت مردم است و مالکانی که دارای سند رسمی حدنگار هستند، نباید هیچ‌گونه نگرانی نسبت به مالکیت خود داشته باشند، زیرا صدور سند تک‌برگ به معنای تثبیت قانونی مالکیت افراد است.

عبداللهی تأکید کرد: اگر اشخاص دیگری با استناد به قولنامه یا اسناد عادی نسبت به این املاک ادعایی داشته باشند، صرف ثبت ادعا در سامانه به معنای اثبات مالکیت آنان نخواهد بود و موضوع صرفاً در چارچوب فرآیندهای قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: درج ادعا در سامانه نسبت به ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار است، هیچ‌گونه اثری در نقل و انتقال مالکیت یا ابطال سند رسمی ندارد و تمامی موضوعات پس از بررسی دقیق توسط مراجع قضایی و سازمان ثبت تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین درباره مالکان منافع و حقوق ارتفاقی گفت: چنانچه اشخاص مستند به سند رسمی، مالک منافع بیش از دو سال یک ملک باشند یا حقوق ارتفاقی آنان در سند مالکیت قید شده باشد، در این موارد نیز نیازی به ثبت ادعا در سامانه وجود ندارد، زیرا این حقوق از قبل به صورت رسمی ثبت و تثبیت شده است.

جریمه ۲۰ درصدی برای ثبت ادعای خلاف واقع

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضمانت اجرایی قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اظهار کرد: قانون‌گذار برای ثبت ادعاهای خلاف واقع مجازات مشخصی در نظر گرفته است تا از ثبت ادعاهای غیرواقعی و ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم جلوگیری شود.

وی گفت: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اگر فردی با علم به اینکه حقی نسبت به ملکی ندارد، شخصاً یا از طریق دیگران اقدام به درج سند عادی و ثبت ادعا در سامانه کند، علاوه بر رسیدگی قانونی، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به سامانه ثبت ادعا را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و تحت تأثیر شایعات و تبلیغات غیررسمی قرار نگیرند.