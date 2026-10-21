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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

کشف حیوانات تاکسیدرمی و سلاح شکاری در فردیس

کشف حیوانات تاکسیدرمی و سلاح شکاری در فردیس

فردیس _ مدیرکل محیط زیست البرز از کشف محموله حیوانات تاکسیدرمی‌شده، اجزای حیات‌وحش، ۶ قبضه سلاح شکاری و یک‌هزار و ۳۰ فشنگ در فردیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، از کشف محموله حیوانات تاکسیدرمی‌شده، اجزای حیات‌وحش، ۶ قبضه سلاح شکاری و یک‌هزار و ۳۰ فشنگ در شهرستان فردیس خبر داد و اظهار کرد: این محموله با تلاش یگان حفاظت محیط زیست استان و با همراهی مأموران کلانتری ۱۳ شهرک وحدت و دستور مقام قضایی کشف شد.

وی افزود: پرونده متخلفان تشکیل و آنان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تأکید کرد: برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز و صیانت از حیات‌وحش استان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6984902

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