به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز از وزش باد با سرعت لحظه‌ای ۳۲ کیلومتر بر ساعت در جاده‌های شمالی و کوهستانی استان تا پنجشنبه ۳۰ مهر خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی البرز، وضعیت جوی جاده‌های شمالی و کوهستانی استان از سه‌شنبه ۲۸ مهر تا پنجشنبه ۳۰ مهر با وزش باد و در برخی ساعات با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

وضعیت جوی امروز چهارشنبه

امروز چهارشنبه ۲۹ مهر نیز وضعیت جوی از کمی تا نیمه‌ابری تا صبح به نیمه‌ابری تا رگبار پراکنده و رعدوبرق تغییر می‌کند و احتمال وزش باد وجود دارد.

همچنین روز پنجشنبه ۳۰ مهر، آسمان از کمی تا قسمتی ابری تا صبح به نیمه‌ابری می‌رسد و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

بر اساس جدول پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه سرعت لحظه‌ای باد در این سه روز ۳۲ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.