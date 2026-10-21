  1. استانها
  2. البرز
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

پیش‌بینی وزش باد و رگبار تا پنجشنبه در البرز

پیش‌بینی وزش باد و رگبار تا پنجشنبه در البرز

البرز _ بر اساس پیش‌بینی هواشناسی البرز، وضعیت جوی جاده‌های شمالی و کوهستانی استان از سه‌شنبه ۲۸ مهر تا پنجشنبه ۳۰ مهر با وزش باد و رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز از وزش باد با سرعت لحظه‌ای ۳۲ کیلومتر بر ساعت در جاده‌های شمالی و کوهستانی استان تا پنجشنبه ۳۰ مهر خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی البرز، وضعیت جوی جاده‌های شمالی و کوهستانی استان از سه‌شنبه ۲۸ مهر تا پنجشنبه ۳۰ مهر با وزش باد و در برخی ساعات با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

وضعیت جوی امروز چهارشنبه

امروز چهارشنبه ۲۹ مهر نیز وضعیت جوی از کمی تا نیمه‌ابری تا صبح به نیمه‌ابری تا رگبار پراکنده و رعدوبرق تغییر می‌کند و احتمال وزش باد وجود دارد.

همچنین روز پنجشنبه ۳۰ مهر، آسمان از کمی تا قسمتی ابری تا صبح به نیمه‌ابری می‌رسد و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

بر اساس جدول پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه سرعت لحظه‌ای باد در این سه روز ۳۲ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

کد مطلب 6984934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها