به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، شرکت پارامونت پیکچرز در حال بازسازی فیلم اکشن جنایی کره‌ای محصول سال ۲۰۱۹ با عنوان «گانگستر، پلیس، شیطان» است.

جیمز وان در حالی کارگردانی فیلم را برعهده دارد که از زمان فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» در سال ۲۰۲۳، فیلم بلندی نساخته است. وان از طریق کمپانی خود «بلوم‌هاوس-اتمیک مانستر»، تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده دارد. سیلوستر استالونه از دیگر تهیه کنندگان فیلم است.

فیلم «گانگستر، پلیس، شیطان» که نخستین بار در بخش نمایش نیمه‌شب جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ اکران شد، داستان یک افسر پلیس و یک رئیس مافیا را تصویر می‌کند که با اکراه برای ردیابی یک قاتل زنجیره‌ای با هم همکاری می‌کنند. با توجه به اینکه هر یک انگیزه‌های خاص خود را برای دستگیری قاتل دارند، بازی‌ موش و گربه با همراهی انبوهی پلیس در مقابل جنایتکاران و درگیری‌های گروهی در مقابل گروهی دیگر بخش اصلی فیلم را تشکیل می‌دهد.

ریوز در این فیلم با دان لی نقش‌آفرینی می‌کند. لی که از بازیگران فیلم اصلی بود، نقش خود را برای نسخه آمریکایی آن هم تکرار می‌کند و در نقش رئیس مافیا، جانگ دونگ-سو، جلوی دوربین می‌رود. در حالی که جزئیات مربوط به شخصیت احتمالی ریوز همچنان محرمانه است، انتظار می‌رود او نقش کارآگاه یا قاتل را بازی کند.

اریک پیرسون نویسنده «چهار شگفت‌انگیز» فیلمنامه نهایی را با تکمیل پیش‌نویس‌های قبلی نوشته شی هاتن نویسنده «رزیدنت اویل» و برایان هلگلند نویسنده «محرمانه لس‌آنجلس» نوشته است.

ریوز که چهره شاخصی در دنیای فیلم‌ است در فرنچایزهای متعدد «ماتریکس» تا «جان ویک» بازی کرده است و آخرین بار با بازی در فیلم «پیامد» به کارگردانی جونا هیل در بهار امسال دیده شد. او صداپیشگی شخصیت محبوب «شدو» را در «سونیک خارپشت ۴» که اواخر اسفند ۲۰۲۷ اکران می‌شود، برعهده دارد.