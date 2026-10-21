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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

«بخت» هم طلا گرفت، هم انتقام

«بخت» هم طلا گرفت، هم انتقام

پاراتکواندوکار بوشهری کشورمان، مدال نقره دوره قبل خود را با انتقام از حریف کره ای به طلا تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بخت که چهار سال قبل در فینال بازی‌های هانگژو برابر «جونگ هون» از کره جنوبی نتیجه را واگذار کرده بود، برای جبران آن شکست و کسب مدال طلا چهار سال انتظار کشید و سرانجام در فینال بازی‌های ناگویا به هدف خود رسید.

بخت امروز کار خود را با پیروزی مقابل «آماتوف» از ازبکستان آغاز کرد و در مرحله نیمه‌نهایی، مبارزه با مهدی پوررهنما را با نتیجه ۲ بر یک به سود خود خاتمه داد.

وی در فینال به مصاف «جونگ هون» از کره جنوبی رفت و با پیروزی در هر دو راند، ضمن انتقام شکست در فینال هانگژو، مدال نقره دوره قبل خود را به طلا تبدیل کند.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تا اینجای کار توسط علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی سه مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی شش مدال برنز کسب کرده است.

رزا ابراهیمی و رومینا چمسورکی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند

کد مطلب 6985042

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