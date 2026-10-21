به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، با اجازه احمد پسر بزرگ عباس کیارستمی فیلمساز فقید، برزیلی‌ها دست به اقتباس از فیلم «طعم گیلاس» زدند و در حالی که فیلم در مرحله پس از تولید است، از چالش‌های بازسازی یک اثر کلاسیکِ بسیار محبوب سخن گفتند.

واگنر مورا بازیگر برزیلی که برای فیلم «مامور مخفی» نامزد اسکار شد، در اقتباس پرتغالی زبانِ لیساندرو آلونسو فیلمساز آرژانتینی، از این فیلم که نخل طلای سال ۱۹۹۷ را دریافت کرد و حالا نسخه برزیلی آن در مرحله پس از تولید است، بازی می‌کند.

انتخاب واگنر مورا برای نقش اصلی، وزن پروژه را افزایش می‌دهد. این بازیگر برزیلی که از تحسین شدگان بین‌المللی است، نقشی را بازی می‌کند که در ابتدا توسط همایون ارشادی بازی شده بود، بازی او یکی از سنگ بناهای فیلم کیارستمی محسوب می‌شود.

این فیلم که عنوان موقت آن «عطر پیتانگا»است، با همراهی احمد کیارستمی، پسر کیارستمی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی ساخته شده است.

وی در این مورد گفت: کمی طول کشید تا این ایده را بپذیرم، اما بعدش به لیساندرو گفتم این فیلم اوست، بنابراین او همه تصمیم‌ها را می‌گیرد. «طعم گیلاس» یک داستان جهانی است و به جغرافیا یا حتی زمان خاصی محدود نمی‌شود.

انتخاب یک میوه گرمسیری محلی یعنی «پیتانگا» نشان می‌دهد که این یک بازسازی ساده نیست؛ بلکه تفسیر مجددی از داستان مرد میانسالی است که در حومه تهران رانندگی می‌کند و از غریبه‌ها می‌خواهد به او لطفی بکنند، لطفی که مخاطب را به تأمل در مورد ارزش زندگی دعوت می‌کند.

کیارستمی گفت: نیازی نیست که این فیلم جدید را اثری متناسب با آثار پدرم ببینم. این یک فیلم متفاوت است که توسط یک کارگردان متفاوت ساخته شده است، اما من معتقدم لیساندرو حساسیت مناسبی دارد. او به اندازه کافی شجاع است که از هنجارهای سینما پیروی نکند، همان طور که بخش مهمی از فیلم اصلی چنین بود.

وانیا کاتانی تهیه‌کننده نیز با تأکید بر اینکه این برداشت جدید توسط تحسین‌کنندگان سینمای کیارستمی انجام شده است، افزود: این یک ادای احترام فروتنانه است، با این امید که نسل‌های جدید را به کشف عظمت آثار او تشویق کند.

این فیلم با بودجه ۱.۸ میلیون دلاری در پالماس، پایتخت ایالت توکانتینس در منطقه شمالی برزیل فیلمبرداری شده و قرار است اوایل سال ۲۰۲۷ اکران شود.

احمد کیارستمی با اشاره به ویژگی‌های مشترک زیادی بین ایران و برزیل، این کشور را برای برداشت جدیدی از فیلم «طعم گیلاس» عالی خواند و با یادآوری اینکه نخستین بار سال ۲۰۰۴ با پدرش به برزیل رفت تا در موزه سائوپائولو در مراسم تجلیل از پدرش حضور یابد، گفت: ما مدام به هم می‌گفتیم حتی با اینکه زبانشان را بلد نیستیم، اما بودن در برزیل مثل بودن با خانواده است.

کیارستمی بیست و چهارم اکتبر در یک میزگرد با آلونسو و کاتانی به عنوان بخشی از پنجاهمین جشنواره «موسترا د سائو پائولو» در موزه تصویر و صدای سائو پائولو (MIS) شرکت خواهد کرد. پیش از این رویداد، ۲ اثر کیارستمی شامل «مرا به خانه ببر» با تکیه بر تصویر و «۲۴ فریم» مستندی که شیفتگی او به عکاسی را نشان می‌دهد، در این جشنواره نمایش داده می‌شود.

در جشن پنجاهمین سالگرد موزه تصویر و صدای سائو پائولو همچنین نمایشگاه «پله‌ها - عکس‌های منتشر نشده عباس کیارستمی» که شامل ۶۰ تصویر سیاه و سفید از راه‌پله‌هایی است که توسط این کارگردان در سراسر جهان عکاسی شده اند، به نمایش درمی آید.

«عطر پیتانگا» که اقتباسی آزاد از فیلم «طعم گیلاس» است، علاوه بر واگنر مورا، بازیگران دیگری از جمله جرمن دا سیلوا، آدانیلو، ایزابلا کاتائو و آدیرلی کیروش را همراه دارد و داستانش درباره مردی پنجاه ساله (واگنر مورا) است که با وانت خود در حومه شهر و مناطق صنعتی سفر می‌کند تا یک نقشه قطعی و خاموش را به مرحله اجرا بگذارد. در طول این سفر، او به کارگران و رهگذران نزدیک می‌شود و در ازای انجام یک کار عجیب، مبلغ زیادی پول پیشنهاد می‌کند. برخوردهای غیرمنتظره و تأملات وجودی، این سفر را به کاوشی صمیمانه در زندگی، مرگ و تنهایی بدل می‌کند.